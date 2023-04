Dänisches Scale-up Monta will mit einer Softwarelösung nun auch in Österreich das Laden von E-Autos einfacher und an mehr Punkten als bisher möglich machen

Wo geht es hier zur nächsten E-Ladestation? Mit einer Softwarelösung will das dänische Unternehmen Monta Betreiber wie potenzielle Nutzer von Ladesäulen zum Vorteil aller Beteiligten zusammenbringen. Foto: imago

Ein Zimmer buchen über Airbnb, Filme schauen auf Netflix oder mit Uber zum Flughafen fahren: Fast jeder und jede hat bereits einmal Bekanntschaft gemacht mit einer der Sharing-Größen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Teilen und gemeinsames Nutzen – mit einem entsprechenden Geschäftsmodell hinterlegt – auch in der Welt der Elektromobilität aufschlagen würde.

Eines dieser noch jungen Unternehmen, die sich auf das Segment der E-Ladestationen gestürzt haben, ist Monta aus Dänemark. Ende 2020 von Casper Rasmussen und Anders Pedersen in Kopenhagen gegründet, ist Monta inzwischen in zehn europäischen Ländern aktiv, seit vergangenem Herbst auch in Österreich.

All-in-one-Plattform

Die Vision dahinter: das Laden von E-Autos einfacher zu machen. Dazu wurde ein eigenes Betriebssystem entwickelt und auf eine All-in-one-Plattform gebracht. "Es gibt viele Anbieter am Markt", sagt Stefan Schauer-Burkart, der seit Herbst 2022 Monta in Österreich repräsentiert. "Unser Zugang ist aber der, dass wir das möglichst unkompliziert machen wollen – extreme Nutzbarkeit für alle Beteiligten." Und beteiligt seien viele.

Beispielsweise der Elektroinstallateur, der bei einem Hotel oder einem Gewerbebetrieb einen Ladepunkt installiert, die Lenkerin eines E-Autos, die ihr Fahrzeug möglichst einfach laden möchte, oder der Energieversorger in der Region. Auch der sollte langfristig ein Interesse daran haben, eingebunden zu sein, weil E-Ladesäulen und E-Autos schließlich sein Netz in der einen oder anderen Form belasten. "Wir versuchen mit unserem Betriebssystem, all diese Player unter einen Hut zu bringen und zu vernetzen", sagt Schauer-Burkart.

Kosten teilen

Ob Privatperson, Hotelbetrieb oder Unternehmen mit frei zugänglichen Parkplätzen rund um E-Ladesäulen: Mit einer App können diese eingebunden, Dritten zugänglich gemacht und so die Kosten geteilt werden. "Als Unternehmen kann ich die Investition besser abschreiben, weil die Auslastung steigt", weist der Monta-Österreich-Chef im Gespräch mit dem STANDARD auf die Vorteile des Sharing-Ansatzes hin.

Es sei Faktum, dass Ladestationen auf Firmengelände derzeit in Randzeiten sowie an Wochenenden so gut wie nicht genutzt werden. Derzeit haben 20 bis 30 Prozent der E-Autofahrer und -fahrerinnen in Österreich Schätzungen zufolge keinen Zugang zu einer privaten Ladestation. Mit zunehmender Marktdurchdringung werde sich das noch verschärfen. Das Teilen der Ladestationen soll helfen, den Zugang zu privater und halböffentlicher Ladeinfrastruktur auszubauen und zu verbessern. Die Abrechnung im Hintergrund erfolge komplett automatisiert, wobei Betreiber einer Ladestation selbst entscheiden könnten, ob sie nach Zeit oder Kilowattstunden abrechnen lassen wollen.

Partner aus Immo-Bereich

Monta zählt inzwischen europaweit 160 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. In Österreich ist Schauer-Burkart noch allein. Als Partner hat er Eigenangaben zufolge einige größere Unternehmen aus dem Immobilienbereich gewonnen, weitere sollen folgen. (Günther Strobl, 24.4.2023)