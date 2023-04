Zum Anhören: Als Ellie Stocker muss Julia Jentsch in der dritten und letzten Staffel der Sky-Serie ab 4. Mai mit Nicholas Ofczarek noch einmal durch ein finsteres Tal

Erleichtert, aber auch ein wenig wehmütig blickt Julia Jentsch auf die Dreharbeiten zu "Der Pass" zurück. Die dritte und letzte Staffel startet am 4. Mai und bringt die deutsche Ermittlerin Ellie Stocker wie auch ihr österreichisches Pendant, den schweigsamen Gedeon Winter, gespielt von Nicholas Ofczarek, an ihre Grenzen. Wieder geht es um einen Serienmörder, der mit äußerster Brutalität vorgeht. Wie sie zu diesen Gewaltdarstellungen steht, wie gefährlich der Dreh von "Der Pass" war und warum sie Ofczarek vermissen wird, erzählt sie Doris Priesching und Michael Steingruber in der neuen Folge von "Serienreif", dem STANDARD-Podcast über Serien. (red, 27.4.2023)