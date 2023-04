In Zeiten, wo Flugtickets immer teurer werden, bieten sogenannte Stopover-Programme eine gute Möglichkeit, das meiste aus dem Urlaubsbudget herauszuholen. Ein solcher kostenloser Zwischenstopp ist ein längerer Aufenthalt, der es einem ermöglicht, den Flughafen zu verlassen und die Stadt zu erkunden, in der eine Fluggesellschaft ihren Sitz hat. Zwischenstopps können je nach Programm von 24 Stunden bis zu zehn Tagen dauern, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen.

Das Magazin "Conde Nast Traveller" hat sich die besten Stopover-Programme angesehen, die man diesen Sommer buchen kann:

Tap Air Portugal

Foto: Getty Images/iStockphoto/RolfSt

Als einzige Fluggesellschaft, die kostenlose Zwischenstopps in zwei Städten anbietet, hat Tap Air Portugal eines der flexibelsten Programme auf dem Markt. Außerdem können Reisende bis zu zehn Tage in einer der beiden Städte bleiben. Der Buchungsprozess für Zwischenstopps ist sehr einfach, da Tap ihn in sein Standardbuchungsfeld integriert hat. Man muss lediglich wie gewohnt Reisedaten, den Abflugort und das Reiseziel auswählen und kann dann auf die Schaltfläche "Zwischenstopp hinzufügen" klicken, heißt es bei "Conde Nast Traveller". Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem man die Details des Zwischenstopps eingeben kann, also ob man Porto oder Lissabon besuchen möchte und für wie lange.

Wenn die Flüge geklärt sind, kann man einen Hotelaufenthalt zu einem ermäßigten Preis buchen, indem man die Liste der Hotelpartner von Tap durchsucht. Die Liste bietet Buchungscodes mit durchschnittlichen Ersparnissen von zehn, 15 oder 20 Prozent auf den Aufenthalt. Außerdem erhält man Ermäßigungen für Restaurants, Museen und Wanderungen. Auf der Seite mit den Stopover-Angeboten der Fluggesellschaft finden man die vollständige Liste. Und wenn man den Zwischenaufenthalt beendet hat, erhält man außerdem 25 Prozent Ermäßigung auf den Flugpreis zu einem zweiten Ziel in Portugal, zum Beispiel zur Inselgruppe der Azoren.

Turkish Airlines

Foto: imago/Panthermedia

Reisende mit Turkish Airlines und einem Anschlussflug in Istanbul mit einem Aufenthalt von mindestens 20 Stunden können das Stopover-Angebot der Fluggesellschaft in Istanbul in Anspruch nehmen. Im Rahmen dieses Programms erhalten alle Fluggäste einen kostenlosen Hotelaufenthalt: Passagiere der Economy-Class können eine Nacht in einem Vier-Sterne-Hotel kostenlos übernachten, Passagiere der Business-Class erhalten zwei kostenlose Nächte in einem Fünf-Sterne-Hotel.

Die Buchung des Zwischenstopps ist im Vergleich zu anderen Fluggesellschaften etwas komplizierter, liest man bei "Robb Report". Mindestens 72 Stunden vor dem Abflug können Fluggäste den kostenlosen Aufenthalt in einem Zwischenstopp-Hotel beantragen, indem sie eine E-Mail an einen bestimmten Programmvertreter schicken. Jedes Abflugland hat seine eigene E-Mail-Adresse, auf der Stopover-Seite der Fluggesellschaft sind die jeweiligen Kontaktinformationen aufgeführt.

Man muss also eine Mail an die entsprechende Adresse mit Vor- und Nachnamen, dem Reservierungscode (PNR) und der Ticketnummer, den gewünschten Übernachtungsdaten, dem bevorzugten Zimmertyp und seiner Telefonnummer senden. Der für den kostenlosen Hotelaufenthalt erforderliche Gutschein wird dann per E-Mail zugestellt.

Iberia

Foto: EPA/Chema Moya

Mit dem Stopover-Programm "Hola Madrid" ermöglicht Iberia Reisenden einen Aufenthalt in der spanischen Hauptstadt von 24 Stunden bis zu sieben Tagen und sechs Nächten ohne Aufpreis zum Flugticket. Passagiere können einen Zwischenstopp entweder zu ihrem Hin- oder Rückflug hinzufügen und die Länge ihres Aufenthalts auf der Buchungsseite der Fluggesellschaft auswählen. Stopover-Kunden erhalten außerdem eine Reihe von Ermäßigungen, darunter 20 Prozent Rabatt auf Eintrittskarten für das Prado-Museum, ein kostenloses Ticket für Öffis, das zwei Tage lang gültig ist und am Flughafen abgeholt werden kann, sowie ermäßigte Hotelübernachtungen bei den Partnern der Fluggesellschaft.

Iceland Air

Foto: IMAGO/Zoonar.com/Stefan Ziese

Wenn man den nächsten Urlaub um ein paar Tage in Reykjavík verlängern möchte, bucht man seinen Transatlantikflug am besten mit Iceland Air: Die Fluglinie bietet ihren Transatlantikpassagieren kostenlose Zwischenstopps in Reykjavík von ein bis sieben Tagen an. Man klickt bei der Buchung des Tickets einfach auf die Schaltfläche "Stopover in Island" und wählt aus, wie viele Tage man bleiben möchte. Während kein Aufpreis verrechnet wird, beinhaltet das Programm allerdings keinen kostenlosen oder ermäßigten Hotelaufenthalt in Island – es fallen also zusätzliche Kosten an. Aber die Stopover-Seite der Fluggesellschaft listet eine ganze Reihe von Vorschlägen für erschwingliche Sightseeing-Touren auf, wie zum Beispiel eine verkürzte Tour rund um den "Goldenen Kreis", eine Reykjavík-Wanderung und ein Erlebnis in der Blauen Lagune.

Qatar Airways

Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Eine der besten Fluggesellschaften mit kostenlosen Zwischenlandungen ist Qatar Airways, befindet man bei "Conde Nast Traveller". Die Airline bietet Aufenthalte von bis zu vier Tagen in Doha an, wobei die Paketpreise für Vier-Sterne-Hotels bei etwa 14 Euro pro Person und Nacht beginnen. Wenn man ein Upgrade auf ein luxuriöses Fünf-Sterne-Hotel wünscht, steigt der Preis auf rund 70 Euro pro Person und Nacht, was immer noch recht günstig ist. Der Zwischenstopp selbst schlägt sich nicht auf den Ticketpreis nieder.

Um das Angebot zu nutzen, bucht man den Zwischenstopp über die spezielle Seite von Qatar Airways, auf der man die Strecke, auf der man einen Zwischenstopp in Doha einlegen möchte, und die Anzahl der Tage auswählen kann. Sobald man die Flüge gebucht hat, besucht man die Buchungsseite der Fluggesellschaft für Zwischenstopp-Hotels, um die Optionen für den Aufenthalt zu durchsuchen. Dann wählt man das gewünschte Hotel und gibt während des Buchungsvorgangs die Flugdaten ein, um den Rabatt zu erhalten.

Während des Aufenthalts in Doha kann man auch ermäßigte Tourpakete buchen, die Aktivitäten wie Kitesurfing-Kurse, ein privates Dinner in der Wüste, Souktouren und vieles mehr umfassen.

Etihad

Foto: AP/Jon Gambrell

Mit dem "Stopover on Us"-Paket bietet Etihad bis Samstag, den 30. Dezember 2023, kostenlose Zwischenstopps in Abu Dhabi an. Die Pakete mit einer oder zwei Übernachtungen beinhalten kostenlose Aufenthalte in einem Drei- oder Vier-Sterne-Hotel in der Stadt sowie Vergünstigungen wie 24-Stunden-Check-in und kostenloses WLAN im Zimmer. Zu den Hotelpartnern gehören das Centro Al Manhal, das Ramada by Wyndham Abu Dhabi Downtown und das Traders Hotel Qaryat Al Beri.

Wer es luxuriöser möchte, kann stattdessen das Stopover-Paket "Best of Abu Dhabi" wählen, das bis zu 40 Prozent Rabatt auf Aufenthalte in Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels für bis zu vier Nächte bietet. Dazu gehören Hotels wie das Shangri-La Qaryat Al Beri, das Anantara Eastern Mangroves Abu Dhabi Hotel und das Andaz Capital Gate Abu Dhabi.

Um einen der beiden Zwischenstopps hinzuzufügen, bucht man einen Flug mit Anschlussflug über Abu Dhabi in einer beliebigen Kabinenklasse. Dann wählt man das gewünschte Stopover-Paket und prüft die Verfügbarkeit der Hotels auf der Stopover-Seite der Fluggesellschaft. Die Hotelbuchung muss mindestens 72 Stunden vor Reiseantritt erfolgen. (red, 24.4.2023)