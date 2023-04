Alles gut beim Vienna City Marathon? Foto: APA/EVA MANHART

"Diese Motschkerei kann ich schon nicht mehr hören, die ist so typisch österreichisch." Am Tag nach dem Vienna City Marathon machte dessen Organisator Wolfgang Konrad nicht nur, aber auch seiner Empörung über "die ewigen Nörgler" Luft. Damit mag er nicht zuletzt das STANDARD-Forum gemeint haben, in dem es neben viel Lob für den Marathon auch einiges an Kritik gegeben hat. Nichtsdestotrotz hielt Konrad fest: "Ich kann nur sagen: Es ist alles super gelaufen. Aus sportlicher Sicht: Mehr als einen Streckenrekord und den Sekundenkrimi mit Julia Mayers Rekord kannst du dir nicht wünschen. Und insgesamt sind wir mit fast 40.000 Teilnehmern auch wieder fast dort, wo wir schon waren."

Dass unter diesen 40.000 der eine oder die andere etwas auszusetzen habe, kann Konrad "leider nicht ändern". Für sachliche Kritik sei er aber durchaus empfänglich. Auch solche findet sich, jawohl, im STANDARD-Forum. "… sehr eng mit so vielen Leuten, überhaupt auf der Mahü", hielt etwa "Petzihase70" fest. Dazu sagt Konrad: "Die Mariahilfer Straße ist tatsächlich ein Problem. Aber das ist eine temporäre Geschichte – wegen der riesigen Benko-Baustelle, wo früher der Leiner war."

Höhen, Tiefen und Bananen

Dass es an der Strecke oder im Ziel zu wenig Wasser für die Läuferinnen und Läufer gegeben haben soll, bestreitet der Marathonchef vehement. "Bei allen Verpflegungsstationen war immer genug zu trinken vorhanden." Und richtig aufregen kann sich Konrad über die Aufregung darüber, dass es bei diesen Stationen im ersten Drittel des Marathons keine Bananen gegeben habe. "Wenn da schon die Kohlenhydratespeicher leer sind, dann hat derjenige etwas ganz falsch gemacht." Das meint aber natürlich nicht den heimischen Spitzenläufer Andreas Vojta, der auch schon nach dem ersten Drittel Probleme bekam und sein Ziel, eine Zeit um 2:10 Stunden, deutlich verfehlte. Konrad: "Der Andi tut mir leid. So ist das leider im Sport, da gibt es nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen."

Das Pferd, das am Sonntag eine geraume Zeitlang am Rande der Prater-Hauptallee neben Julia Mayer hergaloppierte, hat Konrad nicht rasend gestört. Man hatte ja auch einerseits den Eindruck, dass der Reiter – der in einer Hand den Zügel hielt und in der anderen, um zu filmen, sein Handy – das Ross unter Kontrolle hatte. Andererseits kann man bei galoppierenden Pferden nie wissen. So viele Reitställe gibt es auch wieder nicht im Prater, Konrad kann sich schon vorstellen, dort mit dem Hinweis anzutraben, dass die VCM-Strecke eigentlich Zweibeinern vorbehalten ist.

Fotowand

STANDARD-User "jerseyno1" postete: "Jedes Jahr frage ich mich, ob es echt sein muss, dass die Fotografenschar drei Meter nach der Ziellinie eine Blockade stellt! Die Läufer und Läuferinnen haben keine Möglichkeit, ordentlich abzustoppen." Drei Meter sind natürlich eine Über- oder eigentlich eine Untertreibung, aber die Frage lässt sich schon nachvollziehen. Die Fotografinnen und Fotografen tun im VCM-Ziel, was sie immer tun: um die besten Plätze rangeln. Konrad sagt, er habe da wenig Einfluss. Doch die Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria könne darauf schon ein Auge haben.

Soziale Medien und insbesondere Foren sind laut Wolfgang Konrad "eine eigene Geschichte". Man müsse sehr genau sondieren. "Der eine schreibt, er läuft nie wieder in Wien. Und der Nächste schreibt, das ist der tollste Marathon überhaupt." Eher der zweiten Aussage würde "evemorat" zustimmen, die da im STANDARD-Forum gepostet hat: "Mir hat es getaugt. Tausende rennen nicht, um zu gewinnen, sondern sie freuen sich an der Bewegung und der wirklich tollen Stimmung … Es war super!" (Fritz Neumann, 24.4.2023)