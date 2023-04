Die US-Fastfood-Kette Five Guys eröffnete bereits vor Jahren die ersten Filialen in Wien. Auch 2022 wagten sich neben Betrieben aus Osteuropa und vor allem Deutschland wieder einige aus den USA in die Bundeshauptstadt. Foto: AFP/APA/NICOLAS MAETERLINCK

Nachdem in den krisengebeulten Pandemiejahren 2020 und 2021 die Zahl der neu angesiedelten Unternehmen etwas eingebrochen war, haben sich im vergangenen Jahr wieder mehr ausländische Betriebe in die Bundeshauptstadt gewagt. Mit 237 Unternehmen wurde das zweitbeste Ergebnis überhaupt erreicht. "Wir haben multiple Krisen mit Bravour überstanden", zeigte sich Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) bei einer Pressekonferenz am Montag zufrieden.

110 Millionen Euro an Investitionen gelangten durch die ausländischen Unternehmen nach Wien, 1.140 neue Arbeitsplätze wurden damit geschaffen, zeigen Zahlen der Wirtschaftsagentur Wien, die als Fonds der Stadt Wien Betriebe bei Neugründungen und geschäftlichen Entwicklungen berät.

Starker Rückgang bei Investitionen



Im Vergleich zu den Jahren zuvor sind das allerdings eher beschauliche Ergebnisse. So waren es 2021 noch 442 Millionen Euro an Investitionen, 2020 263 Millionen und im Vorkrisenjahr 2019 gar 731 Millionen. Wirtschaftsagentur-Geschäftsführer Gerhard Hirczi erklärt das mit "Ausreißern", die die Statistik verzerrten und damit schwer vergleichbar machten.

Heuer seien es vor allem "kleinere Unternehmen" gewesen, die sich in einem frühen Stadium befänden. Folglich schätzt Hirczi auch den Median an Mitarbeitenden pro Betrieb auf rund zehn bis 15. Noch seien damit entsprechend geringere Investitionssummen verbunden, in mittel- bis langfristiger Sicht könne sich die Wertschöpfung aber deutlich erhöhen.

Laborfleisch aus Wien

In einer derartigen Größenordnung befindet sich auch Because Animals. Der Tierfutterhersteller beschäftigt derzeit elf Personen und ist ein beispielhafter Vertreter jener Branche, die gemeinsam mit dem IT-Sektor rund 30 Prozent aller Neuansiedlungen ausmacht: des Life-Sciences-Sektors. Gründerin Shannon Falconer hat dafür mehrere Gründe parat.

"Es fiel sehr leicht, ausgezeichnete Leute zu finden", erzählt sie im STANDARD-Gespräch. Das liege nicht zuletzt an der hohen Lebensqualität in Wien, die qualifiziertes Personal auch aus anderen Ländern anziehe. Hinzu komme die gute Infrastruktur, die einen schnellen Start erlaube. Das Firmengelände, auf dem Laborfleisch für die Tiernahrung produziert wird, teilt sich Because Animals mit anderen Unternehmen.

Mit der Begründung, leicht an qualifiziertes Personal zu kommen, ist der Tierfutterhersteller aber wohl nicht in der Mehrheit. Zwar gibt es in Wien und Umgebung zahlreiche Universitäten und Fachhochschulen, der Arbeitskräftemangel zieht sich mittlerweile aber durch alle Bereiche.

Rückgang auch bei geschaffenen Arbeitsplätzen

Vor allem im stark vertretenen IT-Sektor ist der Mangel groß. In einer auf der Statistikplattform Statista veröffentlichten Umfrage vom Sommer vergangenen Jahres gaben mehr als zwei Drittel der befragten Unternehmen an, einen "sehr starken" oder "starken" Mangel zu spüren.

Interessant ist daher auch der Blick auf die neu geschaffenen Arbeitsplätze durch die neu angesiedelten Unternehmen. Dabei zeigt sich: Die Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze ist im Vergleich zu den Vorjahren gering. Allerdings gibt es auch hier starke Schwankungen.

2019, im bislang stärksten Jahr nach der Anzahl neu angesiedelter Unternehmen, wurden knapp 2.000 Arbeitsplätze geschaffen. Zwei Jahre später waren es zwar 41 Betriebe weniger, die aber für 2.673 neue Arbeitsplätze sorgten.

Wien "das Herzstück der österreichischen Wirtschaft"

Die Zahlen beziehen sich zwar ausschließlich auf Wien, haben aber über die Bundesländergrenzen hinweg Bedeutung. So wagten sich vergangenes Jahr insgesamt 358 ausländische Unternehmen nach Österreich. Wien allein ist also für rund zwei Drittel aller Betriebsansiedlungen verantwortlich.

Wirtschaftsstadtrat Hanke sieht die Bundeshauptstadt damit gar als "das Herzstück der österreichischen Wirtschaft". Große Ambitionen zeigte auch Wirtschaftsagentur-Chef Hirczi, der Wien im Zuge des internationalen Standortmarketings als "Standort- und Wirtschaftsmetropole" etablieren will. Davon ist Wien bisweilen aber noch weit entfernt. (Nicolas Dworak, 24.4.2023)