In Washington pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Der heute bereits 80-Jährige strebt trotz seines hohen Alters eine zweite Amtszeit an

In Washington wird fix damit gerechnet, dass Joe Biden im Lauf des Dienstags seine Ankündigung offiziell machen wird, nach 2020 auch 2024 zur Präsidentschaftswahl antreten zu wollen. Doch so richtig glücklich darüber ist aber nur eine Minderheit innerhalb seiner politischen Heimat, der Demokratischen Partei: Denn laut den Ergebnissen einer aktuellen Umfrage von Associated Press befürworten nur 47 Prozent der Sympathisantinnen und Sympathisanten der Partei eine zweite Kandidatur von Joe Biden.

Joe Biden ist schon jetzt der älteste US-Präsident. Am Ende einer zweiten Amtszeit wäre er 86 Jahre alt. Foto: AP Photo/Patrick Semansky

Diese Zahl erklärt sich etwa nicht mit einer hohen Unzufriedenheit gegenüber dem amtierenden Präsidenten – im Gegenteil: Biden erhält innerhalb der eigenen Partei weiter gute bis sehr gute Zustimmungswerte in Bezug auf Inhalt und Stil seiner Amtsführung. Die Befragten haben allerdings sehr wohl ihre Bedenken in Bezug auf Bidens bereits jetzt hohes Alter: Sollte er tatsächlich wiedergewählt werden, wäre er zu Beginn seiner zweiten Amtszeit 82 und an deren Ende 86 Jahre alt. Das ist für viele Menschen einfach zu alt für diesen doch sehr herausfordernden Job.

Und niemand weiß, ob Biden auch wirklich die gesamte Zeit amtsfähig bleiben oder überhaupt so lange leben würde. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines US-Amerikaners von 75,5 Jahren hat Biden freilich schon längst hinter sich gelassen.

Die USA als "Gerontokratie"?

Der US-Wahlkampf des Jahres 2024 könnte also tatsächlich zu einem Wettlauf der alten weißen Männer werden. Denn auch sein möglicher neuerlicher Kontrahent Donald Trump ist nur um vier Jahre jünger als der Amtsinhaber.

Steuern die USA also auf eine "Gerontokratie", auf eine Herrschaft der Alten, zu? Fest steht jedenfalls, dass es einen signifikanten Unterschied gibt zwischen der Altersstruktur der US-Bevölkerung und jener ihrer politischen Repräsentanten und Repräsentantinnen in Washington. Wie überall in der westlichen Welt überaltert die Gesellschaft allgemein rapide, noch mehr aber in der Politik.

Wie die "New York Times" ermittelte, liegt das Durchschnittsalter im US-Senat derzeit bei 63,9 Jahren – der zweithöchste Wert seit 1789. Im US-Repräsentantenhaus liegt der Wert etwas niedriger – bei 57,5 Jahren: der dritthöchste Alterswert in der US-Historie. Im Vergleich dazu liegt das Durchschnittsalter der US-Bevölkerung bei 38,8 Jahren.

Biden und Trump wären "Ausreißer" nach oben, selbst in dieser Zeit, in der die politische Repräsentanz der US-Nation immer älter wird. Auch der Vergleich zu den Vorgängern von Biden und Trump ist bemerkenswert: Bill Clinton war zu Beginn seiner zweiten Amtszeit 50 Jahre alt, Barack Obama 52 und George W. Bush 58 – sie waren jeweils eine Generation jünger.

Privileg des Amtsinhabers

Bei den Demokraten läuft also alles darauf hinaus, dass man sich mit dem "alten Kandidaten" Joe Biden arrangieren wird – auch wenn eine Mehrheit offenbar einen jüngeren Kandidaten oder, besser noch, eine jüngere Kandidatin bevorzugt hätte. Doch es ist das Privileg des Amtsinhabers, selbst zu entscheiden, ob er noch einmal antreten möchte oder nicht.

Vor Bidens erstem Wahlsieg 2020 stand die Hypothese zur Diskussion, dass er schon zur Mitte seiner Amtszeit an Vizepräsidentin Kamala Harris übergeben könnte; oder dass er prinzipiell keine zweite Amtszeit anstreben würde, um ihr dann 2024 das Feld zu überlassen. Harris ist allerdings so gut wie alles schuldig geblieben, was man von ihr erwartet oder erhofft hatte. De facto hatte sie nie eine reale Chance darauf, für die Demokratische Partei 2024 ins Rennen gehen zu dürfen.

Neben dem Alter ist die Zustimmungsrate Bidens außerhalb des eigenen politischen Habitats ein großes Problem: Er ist seit Monaten mit bescheidenen Umfragewerten konfrontiert. Nur circa 42 Prozent der Amerikaner und Amerikanerinnen sind mit seiner Arbeit zufrieden, 52 Prozent sind es dezidiert nicht. Die Zufriedenheit der befragten Sympathisantinnen und Sympathisanten der Demokratischen Partei ist hier signifikant höher: Sie liegt bei rund 80 Prozent.

120 Prozent gefordert

Das bedeutet also, dass Joe Biden im Lager der Wechselwähler, der unabhängigen und der zu den Republikanern tendierenden Wählerinnen und Wähler ein sehr hartes Spiel hat. Gleichzeitig verbreitet Biden nicht gerade Aufbruchsstimmung, sondern wirkt bisweilen geradezu passiv: Im Gegensatz zu seinen Amtsvorgängen nimmt er wesentlich weniger Pressekonferenzen und andere Medientermine wahr, er wirkt in der Öffentlichkeit oft etwas steif, seine Reden sind – bis auf wenige Ausnahmen, etwa die Rede zur Lage der Nation – zumeist tonlos und uninspiriert.

Seine Versprecher sind Legion, er wiederholt und verfranzt sich immer öfter, wenn er das Redemanuskript verlässt und Anekdotisches erzählt. Das wirkt bei der Zuhörerschaft schnell langweilig, man hört ihm nicht mehr zu.



Ob er vor diesem Hintergrund einen fulminanten Wahlkampf mit hunderten Auftritten hinlegen wird oder hinlegen kann, wenn es darum geht, Millionen Unentschlossene zu gewinnen? Vorerst gilt es abzuwarten, was Biden tatsächlich verkündet: Wenn er noch einmal antritt, dann muss ihm natürlich klar sein, dass die Wählerschaft von ihm vollstes Engagement erwartet: 120 Prozent – und nicht nur 100. (Gianluca Wallisch, 25.4.2023)