Ein an paranoider Schizophrenie leidender 38-Jähriger soll zwei Brandstiftungen in einem Wohnhaus und einer Kirche versucht haben. Er glaubt, dass er andere Probleme hat

Ein psychisch Kranker soll im Jänner in der Neuottakringer Kirche und im Oktober in einem Wohnhaus Brände gelegt haben und soll deshalb eingewiesen werden. Foto: imago images / Manngold

Wien – "Sie sind geisteskrank!", schleudert Herr A. dem psychiatrischen Sachverständigen Kurt Meszaros vor den Ohren des Schöffensenats unter Vorsitz von Christoph Bauer entgegen. Was auch der Grund ist, warum Bauer die beiden Justizwachebeamten auffordert, den 38-Jährigen vor den Verhandlungssaal zu bringen, bis der Gutachter zu Ende ausgesagt hat. Dieser stellt fest, dass A. an paranoider Schizophrenie erkrankt ist und deshalb zwei Brände gelegt haben soll.

A. ist aber kein Angeklagter, sondern ein Betroffener, denn da er zu den Tatzeitpunkten zurechnungsunfähig war, hat die Staatsanwältin seine "strafrechtliche Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum", wie es seit 1. März korrekt heißt, beantragt. Ganz herumgesprochen scheint sich das neue Wording noch nicht zu haben – der Vorsitzende bessert sowohl Experten Meszaros als auch die Verteidigerin aus, wenn diese dazu ansetzen, "Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher", wie es früher hieß, zu sagen.

Zehn Verletzte bei erstem Vorfall

An den ersten Vorfall am 14. Oktober kann A. sich eigentlich nicht mehr erinnern, sagt er. Zeugen sahen den Betroffenen aus dem Keller eines Wohnhauses kommen, kurz darauf stand ein Kellerabteil im Vollbrand, und die Flammen hatten schon auf den Gang übergegriffen. 15 Menschen mussten von der Feuerwehr aus dem verrauchten Gebäude in Sicherheit gebracht werden, zehn von ihnen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung.

Am 3. Jänner agierte er in einem anderen Keller und ließ eine Klopapierrolle in Flammen aufgehen. Ihm sei kalt gewesen, sagt er. Da aus Sicht des Brandsachverständigen keine Gefahr für die Allgemeinheit bestand, wurde dieses Delikt aber nicht in den Unterbringungsantrag aufgenommen.

In Unterhose aus Kirche gelaufen

Am 7. Jänner zündete A. dafür in der Neuottakringer Kirche einen Christbaum unter einem großen Holzkreuz an und legte auch bei einem Teppich Feuer. Passanten entdeckten den Flammenschein und alarmierten die Feuerwehr, am Ende kam der Betroffene nur in Unterhosen bekleidet aus dem Gotteshaus und zog sich draußen wieder an, ehe er festgenommen wurde.

"Ich bin römisch-katholisch", sagt der Österreicher zu diesem Delikt zunächst. Er habe keine bösen Absichten gehabt: "Ich wollte zwei Kerzen anzünden, dann habe ich zu zündeln begonnen, warum, weiß ich nicht. Ich wollte die Kerze unter dem Teppich ausdämpfen", sucht er eine harmlose Erklärung. "Wenn Sie Erstkommunion und Firmung hatten, kennen Sie sich ja mit Kerzen in Kirchen aus. Warum blasen Sie sie nicht einfach aus?", konstruiert der Vorsitzende eine Brücke zwischen Glauben und Physik. Er erhält keine Antwort, später gibt A. dann doch zu, den Baum angezündet zu haben.

Seit acht Jahren Erwachsenenvertreter und obdachlos

Wann genau seine psychische Erkrankung ausgebrochen ist, bleibt unklar, vor acht Jahren wurde ihm jedenfalls ein Erwachsenenvertreter zur Seite gestellt. "Ich habe damals zu viel Cannabis, schlechtes Cannabis, geraucht", vermutet der Betroffene das Rauschmittel als Auslöser. "Ich habe mich für ein allwissendes Wesen, Jesus Christus, gehalten", verrät er ebenso wie die Tatsache, dass er zweimal die Stimme des Teufels gehört habe.

Allerdings ist er ebenso überzeugt, dass die paranoide Schizophrenie heute nicht mehr sein Problem ist. "Das sagen aber mehrere Ärzte", hält der Vorsitzende dem entgegen. "Das sind Psychiater, keine Ärzte!", empört sich der Betroffene. Er vermutet, mit 15 in einem Spital vergiftet worden zu sein. Dadurch sei er psychisch krank geworden. "Was für eine Krankheit haben Sie?" – "Eine Suchtkrankheit. Ich bin süchtig nach Zigaretten und Kaffee", meint der Betroffene, was eine junge Journalistin im Saal angesichts ihrer Laster für die Zukunft Schlimmes ahnen lässt.

Therapiewunsch gegen Ganzkörperschmerzen

A. kündigt auch an: "Ich würde gerne eine Therapie machen." – "Gegen was? Kaffee?", ist Bauer verwirrt. "Gegen meine Traumatisierung. Die Ganzkörperschmerzen. Ich bin eigentlich ein hochsensibler Mensch. Am liebsten würde ich im Waldviertel wohnen", sagt der seit acht Jahren Obdachlose, der wegen Konflikten Plätze in mehreren Betreuungseinrichtungen verloren hat.

Aus Sicht des psychiatrischen Sachverständigen wäre in A.s Fall eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum am zielführendsten. Sobald er genügend Krankheitseinsicht entwickelt habe, könne man eine ambulante Behandlung mit Depotspritzen andenken. Der Senat sieht das rechtskräftig auch so. (Michael Möseneder, 24.4.2023)