Der Posten des Sonderbeauftragten der Europäischen Union für die Golfregion wird neu geschaffen, nicht zuletzt wegen der stark gestiegenen Bedeutung der Region für die Gasversorgung der EU-Staaten nach der Invasion Russlands in die Ukraine. Der italienische Ex-Außenminister Luigi Di Maio habe die nötige internationale Erfahrung für das Amt, schreibt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Di Maio soll zunächst für einen Zeitraum von 21 Monaten ernannt werden; seine Amtszeit würde am 1. Juni beginnen und am 28. Februar 2025 enden. Die Ernennung erfordert die Zustimmung einer Mehrheit der EU-Staaten, die zusammen mindestens 65 Prozent der EU-Gesamtbevölkerung repräsentieren.

Abwarten und Espresso trinken hat sich für Luigi Di Maio ausgezahlt. Foto: Roberto Monaldo/LaPresse via AP

Di Maio ist in Italien eine schillernde Figur. Er kann, obwohl erst 36-jährig, auf eine beachtliche politische Karriere zurückblicken: 2013 wurde er als Exponent der Fünf-Sterne-Bewegung erstmals ins italienische Parlament gewählt und, gerade einmal 26-jährig, zum jüngsten Vizepräsidenten der Abgeordnetenkammer in der Geschichte der italienischen Republik ernannt.

Vom Sandwichverkäufer zum Außenminister

Danach wurde er der Reihe nach Politikchef der Protestbewegung, Arbeits- und Sozialminister, Vizeregierungschef und schließlich, in der zweiten Regierung von Giuseppe Conte, sogar Außenminister. Dieses Amt durfte er auch unter Mario Draghi behalten, der Conte im März 2021 als Regierungschef ablöste.

Bevor der Studienabbrecher Di Maio in die Politik eintrat, hatte er sich seinen Lebensunterhalt als Sandwichverkäufer im Fußballstadion von Neapel verdient. Eine seiner herausragendsten Eigenschaften war immer sein ausgeprägter Opportunismus: Nach dem Wahlsieg von 2018, als die Fünf-Sterne-Bewegung stärkste Partei wurde, regierte er zuerst zusammen mit der rechtsradikalen Lega von Matteo Salvini, dann mit dem linken Partito Democratico (PD) und schließlich mit dem parteiunabhängigen ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi, der Inkarnation der bei den "Grillini" so verhassten "Eliten". Vom Eurogegner wurde er zum Befürworter der Einheitswährung, vom Putin-Bewunderer und Nato-Gegner mutierte er zum Atlantiker.

Nur 0,6 Prozent bei Wahl 2022

Nach dem Sturz von Mario Draghi und den Neuwahlen im Herbst 2022, bei denen die postfaschistischen Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni siegten, verschwand Di Maio in der politischen Versenkung. Er hatte vor der Wahl eine eigene Partei gegründet, damit aber gründlich Schiffbruch erlitten: Seine Liste erzielte gerade einmal 0,6 Prozent der Stimmen. Und so wird Di Maio nun von der Fünf-Sterne-Bewegung – in deren Augen er wegen seiner Abspaltung und Parteigründung zum Verräter geworden ist – im Hinblick auf seinen neuen EU-Posten vorgeworfen, das geworden zu sein, was für die Fünf Sterne (und ihren ehemaligen Frontmann Di Maio) immer das Allerletzte gewesen war: ein Sesselkleber, ein Mitglied der "Kaste".

Wenig Begeisterung hat Di Maios Nominierung, die noch unter Mario Draghi eingefädelt wurde, auch in der Regierung von Giorgia Meloni hervorgerufen: Vertreter des Koalitionspartners Lega bezeichneten die Entscheidung Borrells als "Schande" und als "Schlag ins Gesicht unzähliger fähiger Diplomaten", die für den 12.000-Euro-Job weitaus besser qualifiziert wären. Di Maios Nachfolger als Außenminister, Antonio Tajani von Silvio Berlusconis Forza Italia, bezeichnete die Nominierung aber immerhin als "legitim" – und so wird sich die Regierung kaum gegen die Wahl Di Maios querlegen. (Dominik Straub, 24.4.2023)