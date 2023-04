Die entspannte Marktsituation soll nun auch bei den Kundinnen und Kunden Wirkung zeigen. Foto: APA / dpa Sina Schuldt

Graz – Die Energie Steiermark senkt ihre Strompreise für mehr als 330.000 Kundinnen und Kunden mit 1. Juli um 20,1 Prozent. Das gab der steirische Energieversorger am Montag in einer Aussebdung bekannt. Die jährliche Gesamtersparnis für Haushaltskunden der Energie Steiermark liege damit bei bis zu 600 Euro pro Jahr. Reduziert werden auch die Tarife für Landwirte und Gewerbekunden. Damit wolle man die "Vorteile eines günstigen Marktumfeldes weitergeben", sagen die Vorstände Christian Purrer und Martin Graf laut Aussendung. Bereits Mitte März war eine Senkung des Gaspreises um 34 Prozent angekündigt worden.

Derzeit verrechnet die Energie Steiermark laut Website beim fixen Tarif "Steirerstrom Komfort" 30,32 Cent pro Kilowattstunde (kWh), im monatlich angepassten Tarif "Steirerstrom Flex" 16,28 Cent pro kWh.

Umsatz um 800 Millionen Euro gesteigert, Gewinn um 73 Millionen Euro

Die extremen Energiepreis-Verwerfungen auf den Weltmärkten haben in der Bilanz 2022 ihre Spuren hinterlassen und den Umsatz des Unternehmens von laut Aussendung 1,807 Milliarden Euro (2021) auf 2,616 Milliarden Euro gesteigert. Das Operative Ergebnis (EBIT) wuchs von 30,6 Millionen Euro (2021) auf 103,2 Millionen Euro.

2022 sei mit 217,4 Millionen Euro so viel Geld wie noch nie in neue Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energie und in den Ausbau der Netze geflossen. Bis 2030 werde das Unternehmen mehr als 1,5 Milliarden Euro in den Um- und Ausbau der Netz-Infrastruktur investieren, mehr als 600 Millionen Euro sollen in die Errichtung neuer Wasserkraftwerke, Windparks und PV-Anlagen fließen, 400 Millionen Euro in die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung und die Erzeugung von "grünem" Wasserstoff.

Land seit Februar wieder Alleineigentümer

Die Dividende für das Geschäftsjahr 2022 liegt bei 55 Millionen Euro (2021: 48 Millionen Euro) und geht zur Gänze an das Land Steiermark, das im Februar um 525 Millionen Euro die Anteile der luxemburgischen S.E.U Holdings S.à r.l gekauft hatte und seitdem Alleineigentümer des Energieversorgers ist. (red, 24.4.2023)