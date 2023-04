Im Jänner startete Servus TV Deutschland seine Info-Offensive mit Nachrichten aus dem Haus von Axel Springer. Damit könnte bald Schluss sein. Foto: ServusTV / Neumayr / Christian Leopold

Wien / Fuschl am See – Anfang des Jahres gestartet, könnte die Deutschland-Offensive von Servus TV bereits bald wieder vorbei sein. Nach – unbestätigten – Informationen des STANDARD aus dem Konzern könnte der Sendebetrieb von Servus TV Deutschland mit Ende des Jahres eingestellt werden. Am Wochenende berichtete auch die "Süddeutsche Zeitung" über ein mögliches Aus für Servus TV Deutschland.

Erst im Jänner 2023 lancierte Servus TV mit dem täglichen Nachrichtenformat "Servus Nachrichten Deutschland" (18 Uhr und 19.20 Uhr) und dem werktäglichen Magazin "Guten Abend Deutschland" (18.10 und 19.40 Uhr) eine neue Infoschiene für den Schwestersender in Deutschland. Die Sendungen produziert Axel Springers WeltN24. Weder Servus TV noch WeltN24 wollten auf STANDARD-Anfrage Stellung nehmen, was an der kolportierten Einstellung von Servus TV Deutschland dran sei. "Wie üblich kommentieren wir Gerüchte nicht", ließ Servus TV verlauten.

Medienagenden werden neu geordnet

Nach dem Tod von Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz im Oktober 2022 strukturiert das Red Bull Media House seine Medienagenden um – der STANDARD berichtete. Dietmar Otti leitet als Global Head of Media etwa Servus TV, Terra Mater oder die Publishing-Schiene mit Titeln wie "Servus in Stadt und Land". Im gesamten Red-Bull-Konzern verantwortet Oliver Mintzlaff, Ex-RB-Leipzig-Geschäftsführer, die Mediensparte.

Der jüngste Vorstoß nach Deutschland ist nicht der erste Anlauf von Servus TV, um im Nachbarland besser Fuß zu fassen. Bereits 2013 startete der Sender ein Morgenmagazin für Deutschland – mit mäßigem Erfolg. Das Programm für Servus TV Deutschland wird großteils in Österreich produziert und zusätzlich auf Servus TV Deutschland ausgestrahlt.

0,45 Prozent Marktanteil

Servus TV Deutschland liegt laut eigenen Angaben bei einem Marktanteil von 0,45 Prozent im Jahresschnitt in der Gesamtzielgruppe ab 14 Jahren. Der österreichische Privatsender hat erst im April das Rechtepaket an der deutschen Rennsportserie DTM um weitere drei Jahre verlängert. Es umfasst Highlightsendungen bei Servus TV in Österreich und Deutschland sowie Live-Übertragungen auf der Streamingplattform Servus On, die künftig für Deutschland eine größere Rolle spielen könnte. Der Erwerb von Sportrechten – etwa Tennis – brachte in puncto Marktanteile noch nicht den gewünschten Erfolg in Deutschland. (red, 24.4.2023)