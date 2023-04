Der Zusammenbau erfolgt erst später in regionalen Manufakturen, was die Transportkosten stark reduzieren soll

Soll ab 10.000 Euro zu haben sein und im Betrieb austauschbare Akkus bieten: der Luvly 0. Foto: Luvly

In der Welt der Wohnungseinrichtung ist das Ikea-Prinzip längst gang und gäbe. Tische, Kästen und Konsorten kommen nicht mehr im ganzen Stück, sondern in kompakten Kartons in Einzelteilen samt Anleitung. Den Zusammenbau übernehmen die künftigen Besitzer selber.

Das haben sich nicht nur zahlreiche andere Möbelanbieter abgeschaut, auch der E-Auto-Hersteller Luvly setzt darauf, berichtet "El País". Wie der Zufall es so will, handelt es sich auch hier um eine schwedische Firma. Wer nun befürchtet, sich künftig auf seinem Garagenboden wiederzufinden und während des Aufbaus des neuen Autos über einen in der Lieferung fehlenden Sechskantschlüssel ärgern zu müssen, kann aber entwarnt werden.

20 statt vier

Zwar will Luvly seine Fahrzeuge ebenfalls in einzelnen Komponenten verschicken, allerdings nicht direkt an die Adresse der Kundinnen und Kunden, wäre die Montage eines kompletten Pkws für die allermeisten Führerscheininhaber doch etwas viel verlangt. Das Unternehmen will regionale Manufakturen betreiben, in denen der Zusammenbau erfolgt, ehe der Neuwagen dann das letzte Wegstück an eine Privatadresse nimmt.

Die Vorteile bleiben dabei aber die gleichen. Das Verschicken in Einzelteilen spart viel Platz und damit Kosten. Ein Container, in den vier fertige Autos passen, so rechnet man vor, kann die Komponenten von 20 Autos aufnehmen.

Hot-Swap-Akku

Mit dem Luvly 0 arbeitet die Firma aktuell am Marktstart ihres ersten Modells. Dabei handelt es sich um einen Stadtflitzer, der laut Angaben rund 2,7 x 1,53 x 1,44 Meter misst, weniger als 400 Kilogramm wiegt und ab 10.000 Euro zu haben sein wird. Er erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 90 km/h, bietet 267 Liter Platzvolumen im Kofferraum und soll mit einer Aufladung bis zu 100 Kilometer weit kommen.

Die Gesamtkapazität des Akkus beläuft sich dabei auf lediglich 6,4 Kilowattstunden. Diese ist aufgeteilt auf zwei einzeln austauschbare Module zu einem Gewicht von jeweils 15 Kilogramm. Damit ist auch "Hot Swapping", also der Wechsel eines Akkumoduls während des Betriebs, möglich.

Einen genauen Starttermin gibt es für den Luvly 0 noch nicht. Der Hersteller nimmt auf seiner Website aktuell aber bereits unverbindliche Voranmeldungen entgegen. Andere Modelle sind in Planung. (gpi, 24.4.2023)