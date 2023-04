Eiernockerln mit grünem Salat waren das Leibgericht von NS-Diktator Adolf Hitler. Dass es an dessen Geburtstag in einer XXL-Filiale serviert wird, konnte verhindert werden

Das Gericht gilt als Leibspeise von NS-Diktator Adolf Hitler. Foto: Heribert Corn

Unterwart – Wenn ein Restaurant am 20. April Eiernockerln mit grünem Salat auf die Speisekarte setzt, schrillen die Alarmglocken: Das Gericht gilt als Leibspeise von NS-Diktator Adolf Hitler. Immer wieder gab es Anzeigen wegen Wiederbetätigung in diesem Zusammenhang.

Nun gab es im Möbelhaus XXX-Lutz im burgenländischen Unterwart offenbar Pläne, am 20. April Eiernockerln auf die Speisekarte zu setzen. Dem STANDARD wurde ein entsprechender Entwurf des Menüs übermittelt. Als Tagesgericht sind dort unter Frittatensuppe als Hauptgericht Eiernockerln um 8,90 Euro angeführt.

Versehentlich auf der Speisekarte

Vonseiten des Möbelhauses wurde aber rechtzeitig reagiert: Auf Nachfrage des STANDARD betont man, dass es sich um ein Versehen gehandelt habe und besagte Speisekarte nie gedruckt wurde. Ein Fehler, sagt der Hausleiter, der nicht hätte passieren dürfen, aber einer ungarischen Servicekraft unterlaufen sei. Er wurde aber zeitgerecht erkannt.

Das Servieren oder Zeigen von Eiernockerln mit grünem Salat an Hitlers Geburtstag, dem 20. April, gilt in neonazistischen Kreisen als Wiedererkennungsmerkmal. Das bewusste Anbieten der Speise an dem Tag, etwa in einem Restaurant, kann nach dem Verbotsgesetz geahndet werden. (ste, 24.4.2023)