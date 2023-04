Die Pflegerin konnte den Angriff mit einem Schneidbrett abwehren und wurde nicht verletzt. Foto: APA / LPD WIEN

Wien – Eine demenzkranke 93-Jährige war am 27. März in ihrer Wohnung in Wien-Wieden krankheitsbedingt mit einem Käsemesser auf ihre 24-Stunden-Pflegerin losgegangen, weil sie die Frau für eine Einbrecherin gehalten hatte und nicht erkannte. Die Pflegerin konnte den gegen sie gerichteten Angriff mit einem Schneidbrett abwehren. Sie erlitt keine Verletzungen. Danach unterrichtete sie die Tochter der 93-Jährigen telefonisch vom Vorgefallenen. Die aus Rumänien stammende Fachkraft hatte erst wenige Tage vorher eine Kollegin abgelöst und die Pflege übernommen. In weiterer Folge wurde die Polizei eingeschaltet, es erging eine Festnahmeanordnung gegen die Angreiferin wegen Verdachts auf versuchte absichtliche schwere Körperverletzung.

Die Seniorin wurde zunächst auf der psychiatrischen Abteilung der Klinik Landstraße stationär aufgenommen. Dann aber habe ein Haft- und Rechtsschutzrichter "völlig falsch" entschieden, so Michael Dohr, der Rechtsvertreter der Hochbetagten, nämlich auf eine vorläufige Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Die Frau kam in die Sonderanstalt Wilhelmshöhe, eine Außenstelle der Justizanstalt Wien-Josefstadt, die auf betagte Häftlinge ausgerichtet ist. Die 93-Jährige, die seit sechs Jahren an schwerer Demenz leide, blieb dort mehr als zwei Wochen, sei völlig desorientiert gewesen und habe Panikattacken erlitten.

Der Rechtsvertreter der 93-Jährigen schaltete einen psychiatrischen Sachverständigen ein, um die vermutete Zurechnungsunfähigkeit der Frau bestätigt und die 93-Jährige aus dem Gefängnis zu bekommen. Der Gutachter kam am 13. April erwartungsgemäß zu dem Schluss, dass die Frau weder schuldfähig noch gefährlich ist. Der Sachverständige gab in seiner Expertise, aufgrund deren die 93-Jährige die Sonderstrafanstalt Wilhelmshöhe wieder verlassen durfte, auch die Einschätzung der Anstalt wieder, was die Inhaftierung der hochbetagten Insassin betrifft. Demnach wurde die Verlegung der Demenzkranken in ein Gefängnis selbst von der Justizanstalt als "völlig inhuman" bezeichnet.

Erwachsenenschutzverein fordert Ausnahme

Der Erwachsenenschutzverein Vertretungsnetz fordert, Menschen mit demenzieller Erkrankung oder intellektueller Beeinträchtigung von einer Unterbringung im Maßnahmenvollzug auszunehmen. Dieser sei "ein komplett falsches Setting für diese Personengruppe", sagte Martin Marlovits, stv. Fachbereichsleiter Erwachsenenvertretung, im Zusammenhang mit dem Fall der demenzkranken 93-Jährigen, die in Wien nach einem Angriff auf ihre Pflegerin in Haft gekommen war.

Das Vertretungsnetz vertritt seit vielen Jahren als gerichtlicher Erwachsenenvertreter Personen, die im Maßnahmenvollzug untergebracht sind und aufgrund ihrer psychischen Erkrankung als zurechnungsunfähig gelten.

Spezialisierte Haftanstalt

Das Justizministerium betonte am Montag in einer Stellungnahme, die hochbetagte und demente Frau sei nicht in einem herkömmlichen Gefängnis, sondern in einer spezialisierten Haftanstalt untergebracht gewesen. Die Außenstelle Wilhelmshöhe verfüge über "Kompetenzen in den Bereichen Pflege und Alter" und sei "als Sonderkrankenanstalt definiert, eine entsprechende medizinische Versorgung und der individuelle Pflegebedarf sind daher jedenfalls gegeben", hieß es in dem auf APA-Anfrage übermittelten Statement.

Zweck der Unterbringung sei die Behandlung und "Besserung" im Sinne eines Abbaus der Gefährlichkeit, hatte zuvor Martin Marlovits vom Erwachsenenschutzverein Vertretungsnetz betont. "Diese Menschen aber verstehen oft nicht einmal, warum sie untergebracht sind, und können die geforderte Compliance nicht leisten", gab Marlovits zu bedenken. "Damit haben sie keinerlei Perspektive auf Entlassung oder auch nur auf Lockerungen, was wiederum zu extrem langen Unterbringungszeiten führt." Es sei bedauerlich, dass das erst kürzlich beschlossene Gesetz zur Reform des Maßnahmenvollzugs keine Ausnahmeregelung vorsieht. Es stelle "im Gegenteil fest, dass der Kreis der Betroffenen unverändert bleiben soll".

Mittlerweile sucht die Tochter der 93-Jährigen für diese nach einem passenden Heimplatz. Das Strafverfahren gegen die Demenzkranke wurde laut Anwalt Dohr von der Staatsanwaltschaft inzwischen eingestellt. Vom Landesgericht für Strafsachen war am Sonntagabend keine Stellungnahme zu bekommen. (APA, red, 24.4.2023)