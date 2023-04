Liebe Leserin, lieber Leser,

Twitter unter Elon Musk kommt nicht zur Ruhe. Im neuesten Kapitel der Übernahme-Saga wehren sich einige Promis nun gegen die Rückgabe ihrer Verifizierungshaken, weil sie nicht unter Verdacht geraten wollen, dafür zu bezahlen.

Apple dürfte außerdem bald mit seiner AR/VR-Brille eine neue Produktkategorie erschließen. Ihr könnte allerdings eine "Killer-App" fehlen.

Und in Saudi Arabien wird weiter fleißig an der futuristischen Wüstenstadt "The Line" gebaut. Was nach außen als progressive Zukunftsvision verkauft wird, könnte am Ende aber zur Überwachungsdystopie werden.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Twitter versinkt im Chaos – und den Chef stört es nicht

Apples mit Spannung erwartete AR/VR-Brille mit externem Akku, aber ohne "Killer-App"

Neom: Saudi-Arabiens Linienstadt droht zur Überwachungsdystopie zu werden

Im Satellitenrausch: Der wilde Westen in 600 Kilometer Höhe

Leak soll erstmals das Pixel Fold von Google in Aktion zeigen

USA machen Druck auf Südkorea bei Chiplieferungen an China

Google-Angestellte halten den eigenen Chatbot Bard für "abstoßend"