Der Protestmarsch am Dienstag gegen die Pläne der Regierung führt bis zum Bundeskanzleramt

Die Regierung will das Gesetz zur "Wiener Zeitung" trotz anhaltender Kritik am Donnerstag im Nationalrat beschließen. Foto: FId

Am Dienstagabend findet in Wien eine Demonstration gegen die Einstellung der "Wiener Zeitung" und für einen starken Qualitätsjournalismus in Österreich statt. Die Initiative Baukultur für Medienvielfalt und die Initiatoren der Onlinepetition "Retten Sie die 'Wiener Zeitung' vor dem Aus!" treten als Organisatoren des Protestmarschs auf, der ab 18 Uhr vom Helmut-Zilk-Platz bis zum Bundeskanzleramt führen soll.

Anlass ist ein geplantes Gesetz der Regierung, das die älteste noch bestehende Tageszeitung der Welt künftig nur noch online erscheinen lässt. In Papierform soll die Zeitung künftig ca. monatlich erscheinen. Zudem wird ein "Media Hub Austria" bei dem republikseigenen Unternehmen eingerichtet. Er soll ein journalistisches "Praxisprogramm" bieten. Das Vorhaben, das zahlreichen Personen den Job kosten könnte, sorgte für zahlreiche kritische Stellungnahmen. Am Donnerstag wird die Regierung das Gesetz aller Voraussicht nach im Nationalrat beschließen. (APA, 24.4.2023)