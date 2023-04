Shake Stew lassen dampf ab, aber dies sehr überlegt. Severin Koller

Der Bandname Shake Stew bedeutet nichts Konkretes, er soll nur gut klingen. Mittlerweile fungiert er jedoch als Synonym für eine internationale Erfolgsgeschichte, die im Bereich des aus dem Alpenland kommenden Jazz nicht alltäglich ist. Im Wiener Konzerthaus, wo die Band rund um Komponist und Bassist Lukas Kranzelbinder am Sonntag im vollen Großen Saal von der Vorfreude auf den Amadeus-Award berichtete, zeigte sich die Erfolgsformel. Zugespitzt formuliert, trifft da die Band Santana, wie man sie von 1970er-Jahre-Alben wie Welcome oder Caravanserai her kennt, auf Jan Garbareks minimalistische Weltmusik.

Die Stücke von Shake Stew besitzen also meditative Weite und Raffinesse. Die zugänglichen Melodien sind Auslöser riffbasierter afrojazziger Episoden, deren Intensität auch von der Verdopplung von Bass (Kranzelbinder und Oliver Potratz) wie Schlagzeug (die wunderbaren Niki Dolp und Herbert Pirker) herrührt.

Essenziell für den atmosphärischen Charme ist aber die improvisatorische Askese. Trompeter Mario Rom darf zwar punktuell aus dem Gesamtklangbild ausscheren. Altsaxofonistin Astrid Wiesinger und Tenorsaxofonist Johannes Schleiermacher verhalten sich als Solisten zur Gesamtstruktur hingegen eher ornamental. Stimmung verbreiten, groovend Kopfkino ermöglichen: Es ist die Zauberformel von Shake Stew, ohne dass die Substanz leidet. Selbige blieb auch erhalten, als Shake Stew zu Beginn mit dem Flötenquintett Vivid Consort Extended verschmolz. (Ljubisa Tosic, 25.4.2023)