Josef Bierbichler (links) und Benjamin Cabuk im bayerischen Geschichtsdrama "Zwei Herren im Anzug", BR, 23.30 Uhr. Foto: BR/X Verleih AG/Marco Nagel

19.40 REPORTAGE

Re: Kinderkliniken am Limit – Hochleistung trotz Dauerstress Deutschlandweit fehlt es an Personal, Betten und Medikamente sind auch knapp. Die Leidtragenden sind die Kinder und ihre Eltern. Doch auch die Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte geraten täglich an ihre Grenzen. Bis 20.15, Arte

20.15THEMENABEND

Wieso Hitler – und wer widerstand ihm? Mit Blick auf das NS-Regime widmet Arte den Abend der Frage nach den Ursachen von Krieg und Terror. Der Auftaktfilm Die Bücher, die Hitler nicht verbrannte zeigt, dass rassistisches und antisemitisches Denken lange vor den Nazis ein vitaler Kern der westlichen Kultur war. Die Dokumentation Jugendliche im Widerstand um 21.45 erzählt von der Jugendbewegung der sogenannten Edelweißpiraten. Um 22.40 beleuchtet die vierteilige Doku Widerstand die Geschichte der französischen Résistance. Bis 2.25, Arte

20.15 ACTIONTHRILLER

Stirb langsam (Die Hard, USA 1988, John McTiernan) Bruce Willis in seiner Paraderolle: Wie alles für den ziemlich harten, ziemlich selbstironischen New Yorker Polizisten John McClane an einem Weihnachtsabend in Los Angeles begann. Bis 22.40, Nitro

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: die Salzburg-Wahl. Dazu live im Studio ist Burgenlands SPÖ-Chef, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. / Zwei-Klassen-Justiz in Österreich? Der Prozess gegen Ex-Ministerin Sophie Karmasin startet. / Klima-Klagen. / Strafunmündig – zu jung für die Haft. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Der deutsche Fußballtrainer Ralf Rangnick und die Hamburger Dada-Popband Deichkind sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.30 DOKUMENTATIONEN

Kreuz und quer: Die Kirche der Royals Anlässlich der bevorstehenden Krönung von König Charles III. ist die Doku zu sehen, die nach Besonderheiten ebenso wie nach Gemeinsamkeiten der Anglikaner mit der katholischen Mutterkirche sucht. Ab 23.15 geht es in Die Kirche bin ich um die Frage, wie der Papst unfehlbar wurde. Bis 0.00, ORF2

23.30 GESCHICHTSDRAMA

Zwei Herren im Anzug (D 2018, Josef Bierbichler) Nach der Beerdigung der Mutter (Martina Gedeck) redet der letzte Seewirtsohn Semi (Simon Donatz) endlich mit seinem Vater Pankraz (Josef Bierbichler) Klartext. In Rückblenden entspinnt sich ein bayerisches Familiendrama über einen Zeitraum von 70 Jahren. Josef Bierbichler hat aus Motiven seines Romans Mittelreich einen großartigen Heimatfilm gestrickt. Bis 1.30, BR

22.45DISKUSSION

Streitzeit: Von Picasso bis Spacey – Kann man das Werk vom Künstler trennen? Zu Gast bei Peter Fässlacher diskutieren u. a. Profil-Journalistin Angelika Hager, Falter-Feuilleton-Leiter Matthias Dusini, Kulturjournalist Heinz Sichrovsky und Philosoph Konrad Paul Liessmann. Bis 23.40, ORF 3