Jack Teixeira leakte geheime Daten aus US-amerikanischen Militär, und er ist eindeutig männlichen Geschlechts. Foto: Reuters / LAUREN OWEN LAMBERT

Manche unserer Fehler müssen wir hier lang und breit erklären, andere sind offensichtlich: Die Überschrift "Das Mann hinter dem Leck" war einfach falsch. Wer darin einen versteckten Wortwitz suchte, tat das vergeblich. Es müsste natürlich "der Mann" heißen.

Wie kam’s? Wir produzieren unsere Zeitung in mehreren Tranchen: Die erste Ausgabe wird am frühen Abend angedruckt. Für weitere Ausgaben aktualisieren wir die Texte noch am gleichen Abend, falls sich etwas Neues getan hat. Das war im beschriebenen Fall so: Am Nachmittag wussten wir nur, dass irgendjemand streng geheime Akten aus dem US-amerikanischen Militär geleakt hat. Wer? Keine Ahnung. Folgerichtig titelten wir: "Das Phantom im Pentagon".

Foto: Screenshot DER STANDARD

Erst nachdem wir das gedruckt hatten, wurde die Identität des Mannes bekannt, der für den Leak verantwortlich war. Der Kollege im Spätdienst schrieb den Artikel rasch und kundig um. Und suchte auch einen neuen Titel – schließlich war der Verantwortliche kein Phantom mehr. Treffend war also: "Der Mann hinter dem Leck". Blöderweise ist der sächliche Artikel des Phantoms aus der ersten Ausgabe stehen geblieben. Dass wir ausgerechnet die offensichtlichsten Fehler gern übersehen, das leakt wohl in der Natur der Sache.

Um die eine oder andere Null verrechnet haben wir uns auch beim Neusiedler See – der ganz ohne Leck Wasser verliert: "Über einen neu errichteten Kanal sollen jährlich rund 30 Kubikmeter Wasser zugeleitet werden, was den Wasserspiegel des Sees um zehn Zentimeter heben soll", behaupteten wir. Bei der Fehlerredaktion ging der Hinweis einer Person mit Taschenrechner ein, dass 30 Kubikmeter für die Rettung des Sees wohl nicht ausreichen würden – richtig sind 30 Millionen Kubikmeter, die für zehn Zentimeter mehr Wassertiefe notwendig wären.

Foto: Screenshot DRE STANDARD

Billionen Kosten

In einem Bericht über den Mitbewerb hatten wir’s dann wieder mit den Millionen: Den Stellenabbau beim Kurier ließen wir dessen Geschäftsführer mit der kostspieligen Inflationsanpassung der Gehälter erklären: Diese "koste einen siebenstelligen Millionenbetrag". Siebenstellig ist richtig, Millionenbetrag auch – aber in Kombination ginge das in die Billionen. Das wäre dann wohl übertrieben.

Foto: Screenshot DER STANDARD

Falsch war auch der Bildtext zu einem Fernsehtipp: Wir empfahlen eine Dokumentation über den marxistischen deutschen Aktivisten Rudi Dutschke. Dieser sei "bis zu seiner Ermordung das Sprachrohr und Gesicht der 68er-Generation" gewesen, war unter einem Foto von Dutschke mit Megafon zu lesen. Richtig war die Beschreibung im Tipp selbst: "Durch das Attentat am 11. April 1968, an dessen Spätfolgen er Jahre später starb, wurde er zum Mythos." Tatsächlich starb Dutschke erst elf Jahre, nachdem ihm ein Rechtsextremer in den Kopf geschossen hatte, an den unmittelbaren Folgen eines epileptischen Anfalls – der Attentäter war damals selbst schon tot. (Sebastian Fellner, 25.4.2023)