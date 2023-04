In Österreich werden laut Schätzungen jährlich 200 Frauen zwangsverheiratet. Jede vierte ist unter 18 Jahre. Obwohl diese Form der Gewalt unter Strafe steht, gibt es nur selten Anzeigen

Zwangsehen in Österreich werden nur selten zur Anzeige gebracht. Für die Frauen würde das meist ein völliger Bruch mit der Familie oder der Community bedeuten. Illustration: Fatih Aydogdu

Im November 202 sucht eine 16-jährige Tschetschenin, wir nennen sie Armina, die Wiener Polizei auf. Sie hat Angst. Angst, dass sie ihre Eltern, bei denen sie wohnt, verheiraten würden. Von Familienmitgliedern dürfte sie bereits bedroht worden sein. Die Beamten reagieren schnell: Sie erstatten eine Gefährdungsmeldung, wodurch die Kinder- und Jugendhilfe eingeschaltet wird. Mehrere Gespräche mit den Eltern folgen, das Mädchen zieht in eine Schutzunterkunft des Vereins Orient Express.

Doch ob tatsächlich eine Zwangsehe arrangiert wurde, konnte nicht geklärt werden. Auf Wunsch der Jugendlichen wurde keine Strafanzeige erstattet. Und mit diesem Wunsch ist sie nicht nur kein Einzelfall. Er erklärt auch, warum das Phänomen der Zwangsverheiratung in Österreich nur schwer zu fassen ist.

200 Fälle pro Jahr

Jedes Jahr sollen hierzulande 200 Mädchen und Frauen zwangsverheiratet werden. Diese Zahl kursiert seit Jahren in Publikationen und in Medien. Es handelt sich um eine Schätzung, repräsentative Statistiken gibt es nämlich nicht. Blickt man auf die Anzeigen wegen "Zwangsheirat", so gab es im Vorjahr 15. Die Jahre zuvor etwas weniger.

Wie groß ist dieses Problem tatsächlich? Wie viele Mädchen werden in Österreich gegen ihren Willen verheiratet, und wer sind sie? Eine neue Studie der Konflikt- und Gewaltforscherin Birgitt Haller vom Institut für Konfliktforschung (IKF) in Wien, die vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) gefördert wurde, nahm sich dieser Fragen – und des Informationsdefizits – an.

Zwischen 15 und 17 Jahren

Die Studie fokussierte dabei auf die Betroffenheit unter Jugendlichen: Anfang 2022 wurden dafür Mitarbeiterinnen der Kinder- und Jugendhilfe (KJH) in ganz Österreich online befragt. Das Ergebnis: Rund 54 Fälle von Verdacht auf Zwangsheirat wurden dort 2021 verzeichnet, mehr als die Hälfte in Wien, Oberösterreich und Tirol. Die Mehrheit der Betroffenen war zu diesem Zeitpunkt zwischen 15 und 17 Jahre alt. Bis auf eine Ausnahme waren alle weiblich.

"Diese Zahl bestätigt die Annahme, dass 200 Zwangsehen pro Jahr geschlossen werden", sagt Studienautorin Haller bei der Präsentation im Gespräch mit dem STANDARD und dem ORF. Denn: Bei der KJH wird nur ein kleinerer Teil der Betroffenen sichtbar, sie unterstützt in der Regel Personen bis zur Volljährigkeit; und Opfer von Zwangsheirat seien mehrheitlich älter als 18 Jahre.

Auf den Verdacht aufmerksam gemacht wurde die KJH dabei meist über Dritte, etwa über Schulen oder Tagesbetreuungen. Als Hinweise wurden eine starke Kontrolle durch die Familie, der plötzliche Abbruch der Ausbildung oder des Berufs sowie unerwartet lange Auslandsreisen genannt. Die eingangs erwähnte Tschetschenin und sechs weitere Mädchen suchten selbst um Hilfe.

Häufig Staatsbürgerinnen

Was die Studie auch aufzeigt: Bei den Betroffenen handelt es sich meist um Mädchen in zweiter oder dritter Generation, die österreichische Staatsbürgerinnen sind. Betroffen sind jedoch auch Frauen, die für die Zwangsverheiratung nach Österreich gebracht werden, sowie Flüchtlinge in verschiedenen Stadien des Asylverfahrens. Gerade bei Letzteren hätte die vieldiskutierte Maßnahme der verpflichtenden ÖIF-Deutschkurse und -Beratungen einen positiven Nebeneffekt. "Durch die Kurse können wir diese Frauen überhaupt erst erreichen", sagt die ÖIF-Frauenzentrumleiterin Sonia Koul im STANDARD-Gespräch.

Kontrolle über Verhalten und Sexualität der Frau, Bekämpfung von Homosexualität und ökonomische Überlegungen: Die Motive für Zwangsverheiratungen sind vielfältig. Zugrunde liegen ihnen aber heteronormative, traditionelle Geschlechtervorstellungen, sagt Haller. Oft gehe es der Familie auch darum, den Kontakt zum Herkunftsland aufrechtzuerhalten oder die Mädchen vor "Verwestlichung" zu schützen. "Die Religion spielt dabei eine untergeordnete Rolle." Denn betroffen seien Muslimas genauso wie Hindus, Jesidinnen oder Zeuginnen Jehovas. In der Studie ist die Gruppe mit islamischer Glaubenszugehörigkeit die größte.

Bruch mit der Familie

Zu einer Anzeige ist es in keinem der Fälle gekommen. Die Betroffenen wollten das nicht, sagt Haller. Denn: Die Konsequenz wäre der Bruch mit der Familie oder ein Ausschluss aus der Community. Auch wenn sich Österreich durch die Istanbul-Konvention dazu verpflichtet hat, Zwangsehen strafrechtlich zu verfolgen. "Beim Opferschutz kann es nur darum gehen, das zu tun, was das Opfer will", sagt Haller.

Umso mehr Bedeutung käme hier der Kinder- und Jugendhilfe zu. Doch dort wünschen sich Mitarbeiter mehr Schulungen und mehr Anlaufstellen. In manchen Bundesländern fehlen diese völlig. In Wien zeigten sich die Mitarbeiterinnen durch die Kooperation mit Orient Express zufriedener. In Arminas Fall dürfte die vernetzte Arbeit gefruchtet haben: "Wichtig war es, den Eltern die Gesetzeslage klarzulegen", heißt es – und "dass sich die Tochter gewehrt hat". (etom, 25.4.2023)