Nach dem Salzburger Wahlergebnis sieht sich die SPÖ-Linke gestärkt. Andreas Babler erklärte, wie er die Partei einigen würde – so er Vorsitzender würde

Würde er Parteichef, so will er viele weitere neue Parteimitglieder werben: Andreas Babler. Foto: APA/Steinmaurer

Nach der Wahl ist vor der Wahl, – das gilt für die SPÖ nach den Verlusten bei der Salzburger Landeskür gleich auf zwei Ebenen. Mit minus 2,2 Prozent war die Performance der roten Landestruppe unter Spitzenkandidat David Egger bekanntlich wenig erfolgreich, gleichzeitig erlebte die KPÖ plus einen Elf-Prozent-Höhenflug. Das heizte am ersten Tag der SPÖ-Mitgliederbefragung auch den innerparteilichen Konflikt an.

Begonnen hatte die Verantwortlichensuche noch am Wahlabend selbst – und zwar ganz nach dem bisherigen konfrontativen Konfliktmuster. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, dezidierter Befürworter von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, kritisierte Egger sowie die Parteivorsitzkandidaten Andreas Babler und Hans Peter Doskozil wegen "Querschüssen" in den vergangenen Wochen.

Davor hatte sich nach den Altkanzlern Franz Vranitzky, Viktor Klima, Alfred Gusenbauer und Werner Faymann auch Ex-Bundespräsident Heinz Fischer als Unterstützer Rendi-Wagners deklariert.

Babler: Spindktoren liegen falsch

Der von Deutsch kritisierte Traiskirchener Bürgermeister Babler meldete sich Montagnachmittag in der Wiener Innenstadt zu Wort – mit einem "konkreten Fahrplan, um die SPÖ wieder zu ihrer Stärke zu führen und Wahlen gewinnen zu können". Sollte er zum Parteivorsitzenden gewählt werden, werde er seine Basistour durch alle Bezirke im Sommer fortsetzen, um zusätzliche neue Parteimitglieder zu werben, sagte der politisch am meisten links stehende Kandidat für den Parteivorsitz.

VIDEO: Andreas Babler stellte am Montag seinen "Fahrplan" vor. APA/DER STANDARD

Die SPÖ solle sich unter seiner Ägide hin zu einer "Mitmach-Partei" wandeln. Nach Mitgliederversammlungen im Herbst werde es im November dann einen Einigungskongress geben. Dort werde es für alle derzeitigen Parteiproponenten Raum geben.

Den Erfolg der KPÖ plus in Salzburg erklärte Babler mit der "großen Sehnsucht nach einer modernen, authentischen Politik mit klarer Kante". Die Politik der Spindoktoren sei falsch. KPÖ-Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl habe mit einem "klassischen sozialdemokratischen Programm" zugelegt.

Linke Liste statt linke SPÖ?

Einen Austritt aus der SPÖ schloss Babler auch im Fall seiner Niederlage aus. Er sei eng mit der Sozialdemokratie verbunden. Mittelfristig bestehe im Umgang mit ihm aber für die Partei durchaus ein Spaltungsrisiko, meint die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle. Eine neue linke Liste nämlich, etwa ein Zusammenschluss aus der steirischen und der Salzburger KPÖ mit der Bierpartei Dominik Wlaznys und linken SPÖlern unter Babler, hätte ihres Erachtens gute Wahlchancen.

"Links ist in Österreich immer so viel Platz, wie die SPÖ Platz lässt", sagt Stainer-Hämmerle. Konkret könnte eine Spaltung etwa entlang der Umverteilungs- oder der Arbeitszeitverkürzungsdiskussion stattfinden. Eine Sprecherin von Parteivorsitzender Rendi-Wagner sah dazu im Standard -Gespräch aber keinen Grund: "Wenn wir als SPÖ geschlossen eine Mitte-links-Politik machen, wird es im Bund keinen Platz für eine Linkspartei geben", sagte sie.

SPÖ-Salzburg-Chef David Egger stellt die Vertrauensfrage. Foto: APA/Tobias Steinmaurer

Wen Egger als Parteichef haben möchte

Montagabend trat dann die Salzburger SPÖ zusammen, zusammen mit Günther Ogris vom Sora-Institut analysierte sie das Wahlergebnis. Zudem wurde entschieden, wer zu den Sondierungsgesprächen mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Mittwoch gehen wird.

Spitzenkandidat David Egger hatte bereits am Wahlabend angekündigt, Parteivorsitzender bleiben zu wollen, aber seinen Posten zur Diskussion zu stellen. Das ist ein übliches Prozedere in der SPÖ bei Verlusten. Dass wirklich jemand aus der Partei Egger absägen möchte, gilt jedoch als unwahrscheinlich, denn schon vor drei Jahren, als ein neuer Salzburger Parteichef gesucht wurde, winkten zahlreiche Genossen ab.

Offen war bis zuletzt, ob Egger deklarieren werde, wen er persönlich bei der Mitgliederbefragung der SPÖ zu wählen gedenkt. Eine Art Wahlempfehlung des Landesparteichefs werde es jedenfalls nicht geben, hieß es. Anfang April hatte sich Egger zusammen mit den Landesparteichefs Sven Hergovich aus Niederösterreich, Michael Lindner aus Oberösterreich und Georg Dornauer aus Tirol zu einer innerparteilichen "Westbahnachse" zusammengetan. Deren Vertreter hatten verschiedentlich Sympathien für den burgenländischen Vorsitzkandidaten Doskozil geäußert. (Irene Brickner, Stefanie Ruep, 25.4.2023)