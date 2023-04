Peter Habeler, Benjamin Raich und Julian Schütter (v. li.) diskutieren. Foto: Hofer

Julian Schütter, so viel Protokoll sei erlaubt, kam mit dem öffentlichen Bus zum Stubaier Gletscher. Der Profi-Skifahrer und Klimaaktivist hatte im Rahmen der jährlichen Tagung der österreichischen Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria zu diskutieren, wie der Wintersport mit dem Klimawandel zusammenspielt und zurechtkommen muss. Neben Schütter saßen Benjamin Raich, Bergsteiger Peter Habeler, Ingrid Schneider von der Tirol Werbung und der Meteorologe Georg Haas.

Da saßen fünf Menschen plus Moderatorin auf dem Podium und waren sich einig, dass der Klimawandel ein Problem, Photovoltaikanlagen eine super Investition sind und die globale Gesellschaft deutlich mehr tun muss, um der Katastrophe zu entgehen. Und doch war Schütter sehr, sehr einsam. Nachdem andere von einer "Sommerfrische-Renaissance" gesprochen hatten, die der Klimawandel einer Tourismusregion wie Tirol bescheren könnte, warf der Skiprofi ein: "Chancen gibt es nur, wenn wir die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Wir sind derzeit auf Kurs drei bis vier Grad – Skifahren ist dann unsere kleinste Sorge."

Hie und da durfte Schütter auch einen Bildungsauftrag erfüllen. So suchte der Aktivist Raichs Zweifel an der Rettungseinsatz-Tauglichkeit der Letzten Generation zu entschärfen: Die Rettung werde informiert, um sie gegebenenfalls umfahren zu können, außerdem bleibe ein Glied der Kette kleberfrei, um zur Not eine Spur freiräumen zu können. Schütter selbst ist nicht Teil der Letzten Generation, aber: "Ich zeige mich schon solidarisch. In meinen Augen sind das die, die es verstanden haben. Nachdem sich die Klimakrise radikalisiert, wundert es mich nicht, dass sich die Aktivisten radikalisieren."

Auf den Gletscher

Selbstredend wurde auch und vor allem über die Auswirkungen der Klimakrise auf den heimischen Wintersport diskutiert. Touristikerin Schneider formulierte das so: "Es gibt Herausforderungen, was die Schneesicherheit und die Verschiebung der Saisonzeiten betrifft." Diese Probleme wurden in den vergangenen Jahren zunehmend offensichtlich, auch Benjamin Raich sah die Gletscher in den letzten Jahrzehnten von Jahr zu Jahr schmelzen. Meteorologe Haas goss das in Zahlen: Die Tage mit Schneeabdeckung in den Bergen seien in den letzten 50 Jahren um einen Monat zurückgegangen.

Also was tun? "Der Gletscher wird in Zukunft unser Winter-Skigebiet sein. Er ist halt kein Sommer-Skigebiet mehr", sagte Raich. Auch wenn er teils falsch abgebogen sei, sei der Tourismus-Skilauf "eine Erfolgsgeschichte. Mein Großvater hat geschaut, dass er genug zu essen hat – jetzt geht’s uns gut. Wir haben alle Annehmlichkeiten, vielleicht sogar zu viel." Haas bestätigte, dass man in hohen Lagen im Winter auch in 50 Jahren noch Ski fahren könne. Wieder Raich: "Wenn da die Sonne scheint, der Schnee ist da, da geht dir das Herz auf. Das darf man nicht schlechtreden."

In der Klimafrage betonte Raich die Eigenverantwortung, Schütter eher weniger. "Entschuldigt euch nicht, dass ihr mit dem Auto angereist seid. Fordert lieber einen besseren Ausbau der öffentlichen Verkehrssysteme", sagte er. Ihm gehe es weniger um Verbote als um die Schaffung von tauglichen Alternativen. Auch Haas betonte mit Blick auf andere Länder die Chancen, die in einem erfolgreichen Wandel lägen. "Wenn wir zeigen, wie eine Klimawende gelingt, dann werden das die anderen Länder sehen."

Im Anschluss bat der STANDARD Schütter zur Nachbesprechung. "Viele haben die Dringlichkeit des Problems nicht verstanden. Wir sind dabei, dass wir die Ziele krachend verfehlen und keine Zeit mehr haben, Ziele neu zu setzen", sagte er. Die Welt werde sich ändern: "Die Frage ist nur, ob wir das bewusst machen oder ob wir darauf warten, dass die Katastrophe unangenehmere Konsequenzen hat."

Therapie

Verzweiflung wäre zu viel gesagt, doch ein überglücklicher Mensch sieht anders aus. Herr Schütter, wie geht es Ihrer mentalen Gesundheit? "Derzeit ganz okay, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich was bewegen kann. Prinzipiell kämpfe ich schon länger damit, kann aber mittlerweile relativ solide damit umgehen – was meiner Sportpsychologin geschuldet ist. Ich gehe da seit einiger Zeit regelmäßig hin, das ist da das Hauptthema." Den 25-Jährigen beschäftige dabei weniger, dass bestimmte Gruppen oder Akteure das nicht einsehen wollen: "Es ist eher die Entwicklung, die auf uns zukommt." (Martin Schauhuber, 25.4.2023)