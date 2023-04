Noch ist es nicht offiziell bestätigt, doch die Sache gilt als beschlossen: Diese Woche soll die Krebsforscherin Monica Bertagnolli von US-Präsident Joe Biden als nächste Direktorin der National Institutes of Health (NIH) vorgeschlagen werden, wie unter anderem die "Washington Post" und die "New York Times" übereinstimmend berichten. Mit einem jährlichen Budget von rund 47 Milliarden Dollar und 20.000 Mitarbeitern sind die NIH, die nicht nur in den USA tätig sind, die größte Einrichtung zur Forschungsförderung weltweit.

Monica Bertagnolli unmittelbar nach ihrer Ernennung zur Chefin des National Cancer Institute im Oktober 2021. Rechts neben ihr Francis Collins, der von 2009 bis 2021 die National Institutes of Health leitete. Foto: IMAGO/UPI Photo

Die 64-jährige Topchirurgin und Spitzenforscherin, die seit kurzem selbst Krebspatientin ist, wurde erst kürzlich in eine leitende Position an den NIH berufen. Seit Oktober 2022 leitet Bertagnolli als erste Frau das zu den NIH gehörige National Cancer Institute. Zuvor war sie Professorin für chirurgische Onkologie an der Harvard Medical School.

Von der Ranch in Topspitäler

Ihre Karriere in der Medizin und der Wissenschaft war Bertagnolli nicht unbedingt in die Wiege gelegt, eher schon das Reiten: Die Tochter italienischer und französisch-baskischer Einwanderer der ersten Generation wuchs auf einer Ranch im Südwesten Wyomings auf, 150 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt. Noch heute trägt die verheiratete Mutter zweier Söhne deshalb oft und gerne Cowboystiefel.

Nach einer ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung in Princeton und dem Medizinstudium an der Universität Utah absolvierte sie ihre chirurgische Ausbildung am Brigham and Women’s Hospital in Boston. Am Dana-Farber Cancer Institute in Boston übernahm sie die schwierigsten Operationen, wie sich der Chirurg und Bestsellerautor Atul Gawande in der "Washington Post" erinnert, der seine Ausbildung unter Bertagnolli erhielt.

Er charakterisierte seine Lehrmeisterin als "unerschütterlich", was er auch der Tatsache zuschreibt, dass sie neben all ihren beruflichen Leistungen auch einen autistischen Sohn betreute.

Mehrfache Kämpferin gegen Krebs

Entsprechend nahm es die Chirurgin auch mit Fassung auf, als bei einer Routine-Mammografie im November Brustkrebs im Frühstadium diagnostiziert wurde – mit guten Heilungschancen. Durch die Behandlungen wurde Bertagnolli, die zudem als sehr energiegeladen beschrieben wird, zwar etwas gebremst, wie sie in einem Interview zugab.

In der Zwischenzeit hat sie aber laut Personen aus ihrem Umfeld ihr übliches Arbeitstempo wieder aufgenommen. So hat sie unter anderem den kürzlich veröffentlichten Nationalen Krebsplan entwickelt, der die Zahl der Krebstoten in den USA senken soll. (tasch, 24.4.2023)