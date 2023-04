Don Lemons Aussagen über Nikki Haley wurden ihm zum Verhängnis. Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS

Atlanta/Washington – Der US-Nachrichtensender CNN und der langjährige Moderator Don Lemon gehen künftig getrennte Wege. "Don wird für immer ein Teil der CNN-Familie sein, und wir danken ihm für seine Einsätze in den vergangenen 17 Jahren", schrieb Senderchef Chris Licht am Montag an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gründe für die Trennung von Lemon nannte Licht nicht – der 57-Jährige gab sich auf Twitter allerdings erbost. Der bekannte Moderator hatte jahrelang eine Abendsendung bei CNN.

Letzter Auftritt Montagfrüh

Seit rund sechs Monaten moderierte er eine neue Frühstückssendung gemeinsam mit zwei Kolleginnen. Auch Montagfrüh trat Lemon noch in der Sendung auf. Einige Stunden später schrieb er auf Twitter: "Ich wurde heute Morgen von meinem Agenten informiert, dass CNN meinen Vertrag beendet hat."

Nach 17 Jahren beim Sender, schreibt Lemon auf Twitter, hätte er gedacht, dass jemand aus dem Management zumindest den Anstand besitzt, ihn persönlich über seine Kündigung zu informieren.

Zuletzt hatte Lemon mit einem sexistischen Kommentar über die Republikanerin Nikki Haley heftige Kritik auf sich gezogen. Die 51 Jahre alte Bewerberin für das Weiße Haus hatte einen Generationswechsel in der politischen Führung des Landes gefordert und gesagt, einige Politiker hätten ihre besten Jahre hinter sich. Lemon sagte daraufhin im CNN-Frühstücksfernsehen: "Haley ist nicht in ihren besten Jahren. (...) Eine Frau ist in den 20ern, 30ern und vielleicht 40ern in ihren besten Jahren." Das sei zwar nicht seine Auffassung, aber das könne man zum Beispiel bei Google so nachlesen. Danach hatte Lemon sich entschuldigt und fehlte für einige Zeit in der Sendung "CNN This Morning". (APA, 24.4.2023)