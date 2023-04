Die Novelle des Tierschutzgesetzes soll den Schutz von Haus- und Wildtieren schärfer regeln. Foto: Getty Images

Eine Novelle des Tierschutzgesetzes ist seit längerem auf der Agenda des Sozialministeriums. Im Jahr 2021 haben die Parlamentsparteien im Nationalrat eine Entschließung verabschiedet, die einige Punkte zur Verbesserung des Tierschutzes vorsieht: etwa neben Verbesserungen in der Landwirtschaft auch eine Verschärfung des Qualzuchtverbots. Darin enthalten sind auch Bestimmungen zur Haltung von Tieren. Ausgangspunkt war unter anderem das damalige Tierschutzvolksbegehren.

Anders als bei den Bestimmungen in der Landwirtschaft, beispielsweise einem Verbot des Schredderns von Küken, wurde in puncto Schutz von Heimtieren noch nichts beschlossen. Laut "Kurier" laufen aber aktuell Gespräche zwischen dem Ministerium und dem Zoofachhandel sowie den Dachverbänden.

Sorge über Halteverbote

Es gebe von Züchtern und dem Zoofachhandel Besorgnis über Verbote des Haltens gewisser Haus- und Wildtierarten. In der Novelle des Tierschutzgesetzes seien Positivlisten vorgesehen, in denen geregelt sei, welche Tiere verkauft und gezüchtet werden dürfen, sagt Andreas Popper, Vorsitzender des österreichischen Zoofachhandels in der Wirtschaftskammer, im "Kurier"-Gespräch.

Die Sorge dabei sei groß, dass die Haltung von Wildtierarten, darunter Reptilien und Papageien, stark eingeschränkt wird und die Positivlisten zu einem hohen bürokratischen Mehraufwand führen würden. "Ich fürchte, es geht im neuen Gesetz mehr um Tierverbote als um Tierschutz", erklärt Popper. Vonseiten des Zoofachhandels betont man, dass diese Tierarten ohnehin seit Jahrzehnten in Österreich gezüchtet werden und an die Haltung angepasst sind.

Schärferes Qualzuchtverbot

Das zuständige Sozialministerium wolle vor allem das Qualzuchtverbot besser umsetzen, heißt es in einer Stellungnahme. Gemeint ist Zucht, die Leiden und Schmerzen von Tieren in Kauf nimmt. Dazu solle es ein Paket zum Schutz von Heimtieren geben. Erst vergangene Woche habe es dazu eine Gesprächsrunde zwischen dem Ministerium und dem Zoofachhandel gegeben.

Auch die Hundezucht könnte von der Novelle betroffen sein: So könnte etwa die Zucht ab zwei Würfen als "sonstige wirtschaftliche Tätigkeit" gelten und die Zucht von manchen Rassen verboten werden, sagt Philipp Ita vom Vorstand des Österreichischen Hundezüchterverbands im "Kurier". Man lehne Qualzucht selbstverständlich ab und blicke immer kritisch auf die Rassenentwicklung, ein Verbot führe aber zu Schwarzhandel im Internet, sagt Ita. (Max Stepan, 25.4.2023)