Foto: RTL

Nachrichten vom anderen Ende der Welt: Von einer "Liebessensation" berichtet der "Stern": "Ekaterina Leonova und Timon Krause soll mehr als das Tanzen verbinden." Was löst das bei Ihnen aus? Freudige Überraschung? Oder Achselzucken und: Ekaterina wer, Timon what? Ist Ersteres der Fall, dann schauen Sie eindeutig regelmäßig "Let's Dance", das RTL-Pendant zu "Dancing Stars". Trifft Letzteres zu, tun Sie das eher nicht. Leonova ist Profitänzerin in der Tanzshow, Krause ihr Partner und im normalen Leben Mentalist, also Gedächtniskünstler.

Jedenfalls ist das im Gossip-Universum eine große Neuigkeit. Wie "Bild" berichtet, soll sich Leonova von ihrem Freund, dem Unternehmer Hasan Kivran, getrennt haben, und auch der Tanzpartner soll sich von seiner langjährigen Freundin, der Fotografin Sarah, getrennt haben. Mag sein, dass der Mentalist das alles geplant hat. Das weiß man aber nicht. Beide haben sich bis dato nicht geäußert. Wozu auch.

Foto: RTL

"Schon wieder Bayern-Aufruhr", titelt unterdessen bild.de, und wie vermutet, geht es nicht um Sport: "Verließ Hernández Frau und zwei Kinder für Sex-Affäre?", titelt die Fachseite für Aufruhr. Der Bayern-München-Spieler Lucas Hernández und seine Frau Amelia Lorente trennten sich im letzten Jahr. Dass nicht alle Wunden verheilt sind, lässt eine Instagram-Botschaft an den Ex und die vermeintlich Neue im Spiel vermuten, die da lautet: "Du kannst aufhören, ein doppeltes Spiel zu spielen, Lucas Hernández. Ich schenke ihn dir, Cristina Buccino." Soll es doch die ganze Welt wissen.

Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Schenken hätte sich Matthew Perry einen Eintrag in seiner Autobiografie über Keanu Reeves können, nämlich jenen: "Wie kommt es, dass originelle Denker wie River Phoenix und Heath Ledger viel zu früh gestorben sind, aber Keanu Reeves noch immer unter uns wandelt?" Die Frage, ob es dem "Friends"-Darsteller irgendwo hineingeregnet hat, muss gestellt werden. Die Vermutung liegt nahe, auch wenn er sich, wie die "Los Angeles Times" berichtet, inzwischen öffentlich entschuldigt hat.

Foto: BFA / Action Press / picturedesk.com

Noch einen Aufruhr soll es Dienstagabend bei "2 Minuten 2 Millionen" auf Puls 4 geben. Vom "Riesen-Eklat" berichtet heute.at. In der Start-up-Show machen sich Bewerber mit unverschämten Forderungen bei den Investoren unbeliebt, weshalb Christian Jäger (Mitte) und Hans Peter Haselsteiner empört den Raum verlassen werden. Wir werden uns das anschauen müssen.

Foto: Puls4

Mein persönliches Schockbild des Tages möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Es zeigt Barbara Schöneberger, Günther Jauch und rechts außen Thomas Gottschalk. Die RTL-Show heißt "Denn sie wissen nicht, was passiert". Das Gute daran: Sie war bereits und kann uns also nichts mehr tun.

Foto: RTK

(prie, 25.4.2023)