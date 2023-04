Vegetarisch durch den Tag



In der Herrengasse 6–8 eröffnet am Mittwoch ein neues Pop-up des Sternelokals Tian. Sternekoch Paul Ivić und sein Team kochen von Dienstag bis Freitag ab Mittag die verschiedensten Speisen, je nach Lust und Laune. Das können japanische Okonomiyaki oder Vorarlberger Käsknöpfle sein. Fix auf der Karte sind der Burger, den es bisher nur als Take-out während des Lockdowns im Tian gab, und das Tartar aus Roter Rübe. Von 11.45 bis 19 Uhr hat man geöffnet, das Pop-up soll das ganze Frühjahr dauern.



tian-restaurant.com

Foto: Ingo Pertramer

Pop-up-Bistro im Herzig



Kein Menü mehr, sondern à la carte ist das Motto im Herzig-Bistro, das ab sofort am Mittwoch und Donnerstag in den 15. Bezirk lockt. So stehen Buchweizen-Taco mit Fenchel und Mais auf der Karte, ebenso Carbonara-Risotto, Cheese-Steak im Brioche oder ausgelöste Perlhuhnkeule. Die Preise der Bistro-Gerichte reichen von 5,50 bis 25 Euro. An den restlichen Tagen gibt es wie gehabt das klassische Mehr-Gänge-Menü.

restaurant-herzig.at

Foto: Herzig

Heurigen-Pop-up in Krems

Manche Leute haben für das lange 1.-Mai-Wochenende ja noch keine Pläne. Für all diese könnte der "h-EU-rige" – ja, das schreibt man so kompliziert – etwas sein. Im Schloss Hollenburg bei Krems findet am 29. April der Heurige nicht nur mit kulinarischen Spezialitäten statt (es gibt natürlich Wein, das Essen kommt von Marco Simonis), es soll auch "geistige Nahrung" serviert werden. Heißt, es gibt Diskussionen rund um den Wein mit Expertinnen und Experten aus dem Bereich. Von 17 bis 22 Uhr, ein Ticket für den Abend kostet 30 Euro und beinhaltet eine Brettljause und eine Flasche Wein.



abothek.at

Messe für Naturwein



Der Name überzeugt. Aber er hält nicht ganz das, was er verspricht – oder man sich ausmalt. Bei der Messe "Naked – The Nature of Wine" wird Wein nicht nackt getrunken (das muss man wohl oder übel woanders machen), es geht vielmehr um Natur- und Bioweine ohne Zusatzstoffe, ganz natürlich gehalten. Nackt eben, weil man solche "unberührten" Weine auch als "naked wine" bezeichnet. In Vöcklabruck in Oberösterreich werden die Nackedei-Weine am 5. und 6. Mai ausgeschenkt, 40 heimische Winzerinnen und Winzer schenken ein, unter anderen Loimer, Harkamp und Schützenhof sowie zahlreiche Newcomer. Ein Tagesticket kostet 49 Euro.



naked-wine.at

Foto: Naked Wine

Neuer Bierguide lanciert



Bereits zum 24. Mal erscheint der Bierguide von "Bierpapst" und STANDARD-Redakteur Conrad Seidl. In der 2023-Ausgabe finden sich mehr als 1.100 Lokale vom Beisl bis hin zum Craft-Beer-Laden, weiters hat der Guide Geschäfte, Spezialitäten und sogar Museen rund um das Thema Bier gesammelt. Im vergangenen Jahr wurde Waniks Gösserbräu in Wels zum Biergarten des Jahres gewählt, der Stadtboden zum besten Bierlokal in Wien. (Kevin Recher, 26.4.2023)



bier-guide.net