Die kanadische Musikerin möchte dafür 50 Prozent Anteil am Umsatz. Rufschädigende Inhalte sollen unterlassen werden, ansonsten haben die KI-Künstler freie Fahrt

Grimes sieht sich mehr als Kunst- denn als Musikprojekt. Foto: AFP/ANGELA WEISS

Ein Fake-Duett zwischen Drake und The Weeknd beschäftigte zuletzt die Musikindustrie, nach Beschwerden der Rechteinhaber sind die mithilfe von künstlicher Intelligenz generierten Original-Uploads auf Plattformen wie Youtube und Spotify nicht mehr verfügbar. Im Kern geht es dabei um die Frage, ob die Stimmen von Sängerinnen und Rappern genutzt werden dürfen, um damit KI-Modelle zu generieren, die auf Textbefehl neue Songs erstellen. Viele Künstler sehen dadurch ihr Urheberrecht verletzt.

Tod dem Urheberrecht

Nicht so die kanadische Sängerin Grimes. Diese verkündete am Montag, dass sie ihre Stimme für derartige Projekte zur Verfügung stelle – unter der Bedingung, dass sie dafür 50 Prozent Anteil am Umsatz bekomme. Das sei der gleiche Deal, den sie auch bei Kollaborationen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern habe.

Sie habe kein Label und somit keine rechtlichen Bindungen, betont sie. Außerdem finde sie es cool, mit einer Maschine zu fusionieren, Kunst als Open Source bereitzustellen und das Konzept von Urheberrecht zu töten.

In einem anderen Tweet setzte Grimes noch einen drauf und betonte, dass sie mit ihrem Team an einem Programm arbeite, das ihre Stimme simulieren könne. Außerdem werde sie Samples ihrer Stimme hochladen, damit andere Menschen ihre KIs damit trainieren können.

Dankend nahm sie den Hinweis eines Fans an, dass sie noch nicht einmal ein entsprechendes Programm schreiben müsse, da mit Tortoise-TTS ein entsprechendes Tool auf Github zur Verfügung steht.

Außerdem sind kommerziell verfügbare Voice Cloning Tools dieser Art in der jüngsten Vergangenheit en masse aus dem Boden geschossen, wie der STANDARD unter anderem zuletzt in einem Artikel über KI-Technologie in der Musikproduktion beschrieb. Beliebte Tools dieser Art sind etwa Prime Voice AI, Uberduck, Voice.ai, Covers.ai oder Altered.ai. Und das ukrainische Start-up Respeecher verwendet KI, um damit die Stimme von Darth Vader am Leben zu halten.

Auszahlung über Smart Contracts

Mittlerweile hat Grimes auch ein Portal eingerichtet, über das sie mit den KI-Künstlern kooperieren und die Auszahlungen managen möchte. Dies dürfte über Smart Contracts funktionieren. Der STANDARD hat sich auf der Plattform bereits registriert, die allerdings noch recht leer wirkt. Weitere Projekte dürften bald folgen.

Die Sache mit der Rufschädigung

Eine Problematik gibt es bei der Sache aber freilich noch: die Gefahr, dass mit den zur Verfügung gestellten Samples rufschädigende Inhalte in Form von Deep Fakes generiert werden. Hier stellt die Musikerin in Tweets klar, dass sie sehr wohl auf Unterlassung klagen werde – aber nur, wenn es sich um wirklich toxische Inhalte handelt.

Bei dem Vorhaben erwartet Grimes "ein gewisses Maß an Chaos", wie sie schließlich schreibt. Allerdings handle es sich bei Grimes um ein Kunstprojekt, nicht um ein Musikprojekt. Das Ziel sei immer gewesen, Grenzen auszutesten – und nicht, einen schönen Song zu produzieren.

Dass sich der Vorstoß der Künstlerin zeitlich mit einem entsprechenden Kommentar des STANDARD überschneidet, ist übrigens reiner Zufall und war in keiner Form so intendiert. (stm, 25.4.2023)