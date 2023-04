Teuflich gut. Foto: APA/Getty Images

New York – Die New Jersey Devils haben in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Eishockey-Liga (NHL) im Derby gegen die New York Rangers ausgeglichen. Die Devils feierten am Montag (Ortszeit) einen 3:1-Auswärtssieg und stellten damit in der best-of-seven-Serie auf 2:2. Ebenfalls 2:2 steht es im Duell der Seattle Kraken mit Titelverteidiger Colorado Avalanche nach einem 3:2-Overtime-Heimerfolg der Kraken.

Unterdessen sind die Toronto Maple Leafs und die Vegas Golden Knights nur noch einen Schritt von der nächsten Runde entfernt. Toronto gewann bei Tampa Bay Lightning 5:4 nach Verlängerung und führt in der Serie damit ebenso 3:1 wie die Golden Knights aus Las Vegas nach einem 4:2 bei den Winnipeg Jets. (APA; 25.4.2023)

NHL-Ergebnisse vom Montag – Play-off, 1. Runde (best of seven)

Eastern Conference:

New York Rangers – New Jersey Devils 1:3 – Stand in der Serie: 2:2

Tampa Bay Lightning – Toronto Maple Leafs 4:5 n.V. – Stand: 1:3

Western Conference:

Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights 2:4 – Stand 1:3

Seattle Kraken – Colorado Avalanche 3:2 n.V. – Stand 2:2