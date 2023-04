Hymnen-Autor Franz Stelzhamer gilt als "radikaler Antisemit", der den Genozid an den Juden befürwortet habe. Foto: OÖ Landesmuseen/Danhauser

Linz – Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sieht keinen Grund, die oberösterreichische Landeshymne zu ändern. Die IG Autorinnen Autoren hatte in einem offenen Brief an die Landeshauptleute von Ober- und Niederösterreich, Kärnten und Salzburg Änderungen der jeweiligen Landeshymnen gefordert, weil diese historisch belastet seien. Stelzer sieht "kein verwerfliches Wort" im "Hoamatgsang", wie die oberösterreichische Hymne heißt.

Während in Salzburg eine komplette Neufassung von Text und Musik notwendig sei, brauche man in Oberösterreich und Niederösterreich lediglich einen anderen Text, in Kärnten würde die Streichung einer Strophe reichen, heißt es in dem Schreiben. Niederösterreich hat bereits eine wissenschaftliche Aufarbeitung angekündigt, in Kärnten erkennt man keinen Änderungsbedarf.

"Radikaler Antisemit"

"Man kann die Geschichte eines Landes nicht verändern, aber man kann sie verantwortungsvoll aufarbeiten. Und das tun wir in Oberösterreich sehr intensiv, auch was unsere Landeshymne betrifft", befand Stelzer. Aber niemand in Oberösterreich verbinde die Hymne mit Antisemitismus. Die Kritik der IG richtete sich gegen den Autor Franz Stelzhamer, der als "radikaler Antisemit" den Genozid an den Juden befürwortet habe. Sie richtete sich zudem gegen eine absolutistisch geprägte "Untertanen-Mentalität" im Text, etwa in der Zeile, dass man das "Hoamatland" liebe "wiar a Hünderl sein Herrn". (APA, 25.4.2023)