Der 24-Jährige hatte sich bei einem Sturz einen Kahnbeinbruch in der linken Hand zugezogen

Tadej Pogacar muss aus dem Sattel steigen. Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Nagel

Ljubljana – Der zweifache Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar muss nach seinem Sturz beim Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich ungefähr sechs Wochen pausieren. Das gab sein UAE-Team am Montagabend bekannt. Der Slowene war bereits am Sonntag operiert worden. Der 24-Jährige hatte sich bei einem Sturz nach 84 Kilometern einen Kahnbeinbruch in der linken Hand zugezogen.

Der Radstar reiste am Montag zurück in seine Heimat, wo er mit der Reha beginnen wird. Nun gilt es für Pogacar, schnell wieder fit zu werden, um die Vorbereitung auf die am 1. Juli beginnende Tour de France aufzunehmen. Das Rennen hatte der Belgier Remco Evenepoel gewonnen. (APA; 25.4.2023)