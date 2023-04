Jimmy Butler verteidigt gegen Giannis Antetokounmpo, Heat stoppt die Bucks.

Miami (Florida) – Hauptrundensieger Milwaukee Bucks droht in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga (NBA) das schnelle Aus. Das beste Team der regulären Saison verlor am Montagabend (Ortszeit) in der ersten Runde das vierte Spiel bei den Miami Heat mit 114:119 und liegt in der best-of-seven-Serie bereits mit 1:3 zurück. Miami fehlt damit nur noch ein Sieg zum Einzug ins Viertelfinale.

Überragender Akteur war Miamis Jimmy Butler mit 56 Punkten, der damit nicht nur einen persönlichen Karrierebestwert aufstellte, sondern auch für einen Franchise-Rekord seines Teams in den Play-offs sorgte. Bucks-Star Giannis Antetokounmpo, der die vorherigen zwei Spiele aufgrund einer Verletzung verpasst hatte, gelang bei seiner Rückkehr mit 26 Zählern, 10 Rebounds und 13 Assists ein Triple-Double mit zweistelligen Werten in drei Kategorien. Miami war zwischenzeitlich bereits mit 14 Punkten zurückgelegen. Einen so großen Rückstand hatte das Team aus Florida in der laufenden Saison noch nicht aufgeholt.

Auch für die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James ist der Einzug in die nächste Runde zum Greifen nah. Die Lakers setzten sich im vierten Spiel gegen die Memphis Grizzlies mit 117:111 nach Verlängerung durch und führen ebenfalls mit 3:1. James dominierte das Spiel vor allem mit seinen 20 Rebounds, zudem gelangen ihm 22 Punkte. (APA; 25.4.2023)

NBA-Ergebnisse vom Montag – Play-off, 1. Runde ("best of seven"):

Eastern Conference:



Miami Heat – Milwaukee Bucks 119:114 – Stand in der Serie: 3:1

Western Conference:

Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies 117:111 n.V. – Stand 3:1