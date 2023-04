Zum Einzug in die ehemals kaiserliche Residenz reichte es bei der Bundespräsidentenwahl 2022 für Gerald Grosz dann doch recht deutlich nicht, vor Gericht konnte er nun aber einen Sieg feiern. Foto: APA / HELMUT FOHRINGER

Wien – 5,6 Prozent der Wählerinnen und Wähler wollten am 9. Oktober 2022, dass Gerald Grosz österreichischer Bundespräsident wird. Das reichte logischerweise nicht zum Sieg, ein gutes halbes Jahr später hat sich die Kandidatur für den ehemaligen FPÖ- und BZÖ-Politiker aber zumindest finanziell gelohnt. Er obsiegte am Dienstag in einem medienrechtlichen Verfahren gegen den Österreichischen Rundfunk und bekam von Richterin Nicole Baczak 5.000 Euro Entschädigung zugesprochen.

In der Sache geht es um eine Livesendung vom 6. Oktober, konkreter um die Sendungsminuten 38 bis 42. Die Moderatorin warf Grosz vor, mit seinem Wahlkampf gegen Korruption unglaubwürdig zu sein, da es in seinem (früheren) Umfeld BZÖ-Politiker gebe, die wegen Korruption verurteilt seien. Er sei noch nie vor Gericht gestanden, konterte Grosz, was die Moderatorin mit "Oh doch, wegen übler Nachrede!" quittierte.

Unterschied zwischen Zivil- und Strafrecht

Aus Sicht von Grosz und seinem Anwalt Peter Zöchbauer wurde damit der Tatbestand der üblen Nachrede erfüllt – es sei im Zusammenhang der Livesendung der Eindruck entstanden, dass Grosz rechtskräftig strafrechtlich verurteilt worden sei. Was aber nicht stimmt, da es sich um eine zivilrechtliche Entscheidung gehandelt habe – eine ORF-Redakteurin hatte ihn 2007 vor dem Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien geklagt, nachdem Grosz ihr Affären mit BZÖ-Politikern angedichtet hatte.

Zum Beweis, dass beim Publikum der Eindruck einer strafrechtlichen Verurteilung entstanden sei, legt Zöchbauer auch Ausdrucke von Postings auf dem Kurzmeldungsdienst Twitter vor. "Das sind Tweets beliebiger Personen ab dem 6. Oktober, die mir mein Mandant zur Verfügung gestellt hat", sagt er, während er die Blätter der Richterin und ORF-Anwältin Alexandra Thurner übergibt. "Beliebige Personen? Richard Schmitt?", hebt Baczak den "Exxpress"-Chefredakteur aus dem Mittelmaß empor. "Das wollte ich damit nicht sagen. Ich meinte, keine Verfahrensbeteiligten", stellt Zöchbauer klar.

Während er in seinen Schlussworten seine Sichtweise bekräftigt, versucht Thurner in ihrem Plädoyer zu kontern: Es sei im Laufe der Sendung klar gewesen, dass es nicht um eine strafrechtliche Verurteilung ging, ist sie überzeugt.

Falsche Vorwürfe gegen Präsidentschaftskandidaten kosten

Richterin Baczak sieht das anders: Sie sieht eine üble Nachrede sowie eine Verletzung der Unschuldsvermutung und verurteilt das Medienunternehmen zu einer Entschädigung von 5.000 Euro, zusätzlich muss das – nicht rechtskräftige – Urteil veröffentlicht werden. Vom durchschnittlichen Publikum könne nicht erwartet werden, den Unterschied zwischen einer zivil- und einer strafrechtlichen Verurteilung zu verstehen, begründet sie.

"Umgangssprachlich versteht man unter 'wurde rechtskräftig verurteilt' schon eine strafrechtliche Entscheidung", meint Baczak. Die Entschädigungshöhe sei durchaus angemessen, da einem Kandidaten für das höchste Amt im Staat falsche Vorwürfe gemacht wurden, führt die Richterin noch aus. Das unter bestimmten Umständen schuldausschließende Argument, es habe sich um eine Livesendung gehandelt, ziehe in diesem Fall nicht, da die Moderatorin das Thema ja aktiv angesprochen habe, stellt Baczak ebenfalls klar. (Michael Möseneder, 25.4.2023)