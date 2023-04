An verkehrsreichen Straßen kann der permanente Lärm belastend werden. Die Folge können physische oder psychische Probleme sein. Foto: Getty Images/iStockphoto

Unsere Ohren sind ständig auf Empfang geschaltet. Nicht einmal im Schlaf können sie abschalten. Denn während die Augen geschlossen werden können, bleiben die Ohren immer offen. Aus evolutionärer Sicht ist das absolut notwendig: Unsere Vorfahren mussten selbst beim Schlafen auf der Hut sein. Hat sich Gefahr genähert, war es überlebensnotwendig, dass die Ohren jedes kleinste Rascheln und somit herannahende Gefahren wahrnehmen konnten. Viele Großstädter wünschen sich heutzutage hingegen einen Ausschaltknopf für die Ohren – immerhin wurde Wien vor einiger Zeit zur siebtlautesten Stadt in Europa gekürt.

Zwar wird die Stadt nachts leiser, wer an einer U-Bahn-Strecke oder an einer vielbefahrenen Straße wohnt, bekommt auch zu späterer oder ganz früher Stunde einen Geräuschpegel ab, der auf Dauer nicht gesund ist. Nicht nur die Ohren leiden darunter, Dauerlärm bedeutet auch Stress. Das erhöht die Cortisol-Ausschüttung permanent und kann zu Konzentrationsschwierigkeiten, Depressionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen.

Großraumbüros laut wie Staubsauger

Dabei ist es ganz individuell, was als störender Lärm wahrgenommen wird und was nicht. Während die Nachbarn beim lauten Musikhören gute Laune bekommen, kann die eigene Stimmung dadurch ganz schön leiden. "Das Lärmempfinden ist von Mensch zu Mensch verschieden. Wer selbst seinen Rasen mäht, empfindet das Geräusch selten als störend, bei anderen hingegen kann es den Stresspegel erhöhen", sagt Gerald Icha, Hörakustikmeister bei Neuroth.

Auch die Lautstärke ist entscheidend. Die menschliche Stimme bringt es bei einem normalen Gespräch ungefähr auf 65 Dezibel. So manches Großraumbüro liegt bereits bei 75 Dezibel – genauso viel wie ein handelsüblicher Staubsauer. "Lärm ist ein unbewusster Begleiter in unserem Alltag. Unser Gehör verträgt pro Woche nur ein gewisses Pensum an Lautstärke. Daher ist es wichtig, seinen Ohren zwischendurch auch Ruhepausen zu gönnen", erklärt der Experte.

Vor allem in der Großstadt ist das kein leichtes Unterfangen. Während auch beim größten Garten der Rasen irgendwann einmal getrimmt ist und der Rasenmäher wieder für ein paar Wochen verstummt, bleibt die Hauptverkehrsstraße den ganzen Tag und manchmal auch nachts noch ziemlich laut – ein Faktor, der krank machen kann. Die Hauptverkehrsstraße mit 85 Dezibel halten Körper und Ohr ungefähr acht Stunden lang ohne Schäden gut aus. Nimmt dieser Geräuschpegel abends nicht oder nur kaum ab, kann das vor allem im Sommer, bei geöffneten Fenstern, zum Problem werden.

Der Grund: Wird die Umgebung beim Schlafen nicht deutlich leiser, bleibt die Amygdala im Gehirn weiterhin aktiv. Sie steuert zusammen mit dem Hippocampus die Emotionen, allen voran die Angst. Wird nun auch im Schlaf diese Region angeregt, kommt es zur ständigen Ausschüttung von Cortisol. Depressionen, Ängste, Gedächtnisstörungen oder auch Bluthochdruck können die Folge sein. Der Hörakustikmeister weiß: "Wer tagsüber bereits andauerndem Lärm ausgesetzt ist, sollte dem Körper und den Ohren nachts Ruhe gönnen." Ist das durch die äußeren Bedingungen nicht möglich, können Ohropax oder individuell angefertigte Ohrenstöpsel die nötige Ruhe bringen."



Cocktailparty-Effekt

Dauerhafter Lärm kann also belastend für den Körper sein, aber auch kurze, sehr laute Ereignisse können Schaden anrichten, vor allem im Gehörgang. Bei 120 Dezibel ist die Schmerzgrenze erreicht. Sirenen oder auch Trillerpfeifen erreichen diese Lautstärke. Treten sie nur kurz auf, kann sich das Ohr davon wieder erholen. Dauerhaften Schaden können hingegen Konzerte und Discobesuche anrichten. "Viele kennen das, nach einer langen Disconacht hat man am nächsten Morgen noch ein pfeifendes Geräusch im Ohr," erzählt der Experte. Dabei handelt es sich um einen Tinnitus, der in den meisten Fällen wieder verschwindet. Setzt man seine Ohren hingegen öfter einer solchen Lärmbelastung aus, kann es passieren, dass eine Regeneration irgendwann nicht mehr möglich ist. Icha sagt: "Eine lärmbedingte Hörminderung tritt in der Regel nicht sofort auf. In jüngeren Jahren kann sich das Ohr davon auch noch ganz gut regenerieren. Die Probleme tauchen vor allem im fortgeschrittenen Alter auf. Die Weichen dafür werden jedoch bereits im Kinder- und Jugendalter gestellt."

Erste Anzeichen für eine Hörminderung können dann etwa in größeren Runden erkannt werden. Denn während Menschen mit einem guten Hörvermögen auch in einem Stimmengewirr wie bei einer Party immer noch einem Gespräch folgen können, kann bei einem Hörverlust dieser sogenannte Cocktailparty-Effekt vermindert sein. "Wer feststellt, dass es schwieriger wird, in größeren Runden einem Gespräch zu folgen, sollte einen Hörtest machen lassen", empfiehlt der Hörakustiker.

Absolute Stille beängstigend

Richtig still wird es übrigens nie. Das muss es aber auch gar nicht. Selbst die eigene Atmung kommt auf zehn Dezibel, genauso wie ein raschelndes Blatt. Im Microsoft-Hauptquartier in Washington steht übrigens der leiseste Raum der Welt. Dort herrscht eine Stille von minus 20 Dezibel. Zur Erklärung: Menschen können einen Schall ab einem Dezibel wahrnehmen, aber auch darunter gibt es noch Schallwellen. Somit gibt es auch Dezibelwerte im Minusbereich. Sechs ineinander gebaute Räume lassen jedes Geräusch von Außen um 110 Dezibel leiser erscheinen. Es ist dort so leise, dass man sogar sein eigenes Blut rauschen und den Herzschlag hören kann– was übrigens einige Personen, die bereits diesen Raum betreten durften, als sehr beängstigend empfunden haben. (Jasmin Altrock, 26.04.2023)