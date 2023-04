Der Kindle Scribe erhält vier neue Funktionen. Foto: Amazon

Amazons Kindle Scribe klang in der Theorie nach einer hervorragenden Idee: Warum sollte ein E-Reader nicht auch als digitaler Notizblock taugen? Damit reagierte Amazon auf die Konkurrenz durch die Remarkable-Reihe und wollte frischen Wind in den seit Jahren recht innovationsarmen E-Reader-Bereich bringen. Doch das Ergebnis blieb weit hinter den Erwartungen zurück, was vor allem an der wenig durchdachten und funktionsarmen Nutzungsmöglichkeit als Notizbuch lag.

Seitenvorschau und zweispaltiges Buchlayout

Diese Probleme sollen nun zum Teil mit vier neuen Funktionen behoben werden, die Amazon für den Kindle Scribe veröffentlicht. Das Update wird seit dem Dienstag ausgerollt. So gibt es eine Funktion, die neun Notizbuchseiten gleichzeitig anzeigen kann. Diese Vogelperspektive dient nicht nur als Vorschau. So ist es auch möglich, Seiten zu löschen oder zu verschieben. Bislang musste man Notizbücher durchscrollen, um eine bestimmte Stelle zu finden. Diese Suche soll das Feature nun vereinfachen.

Amazon hat außerdem eine neue Kontrasteinstellung für PDF-Dateien hinzugefügt. Dies soll die Lesbarkeit erleichtern. Microsoft-365-Kunden können mit dem neuen Update Microsoft-Word-Dokumente auf dem Kindle Scribe lesen und mit Anmerkungen versehen. Möglich ist dies über die neue Microsoft-Schaltfläche "An Kindle senden".

Amazon behebt auch ein Problem im E-Reader-Modus des Kindle Scribe: So können jetzt Buchinhalte in zwei Spalten angezeigt werden, wenn das Gerät im Querformat gehalten wird. Diese Funktion gab es bereits in der Kindle-App für das iPad, aber aus bislang unklaren Gründen fehlte sie dem Kindle Scribe zum Start.

Bereits zuvor hatte Amazon einige Bedienelemente verbessert. Vor zwei Monaten wurden Unterordner und eine "Gehe zu Seite"-Option für Notizbücher hinzugefügt. Das Update vom Februar 2023 brachte auch mehr Füllfeder-, Marker- und Bleistift-Pinseltypen mit fünf Stärkestufen.

Amazon bleibt Versprechen schuldig

Zentrale Features wie die von Amazon zum Launch angekündigte Handschriftenerkennung lassen immer noch auf sich warten. Außerdem ist es immer noch nicht möglich, Notizen in Büchern vom Kindle Scribe mit der Kindle-App auf dem Smartphone oder Browser zu synchronisieren. Notizbücher werden zwar synchronisiert, lassen sich aber noch nicht von einem anderen Gerät aus bearbeiten. Mit dem Lasso-Tool sollten sich Inhalte verschieben lassen – auch dieses fehlt noch. Ebenso wie die angekündigte Funktion zum Zeichnen von Linien und Formen. (red, 25.2.2023)