Grafik: K-Businesscom

Der deutsche IT-Dienstleister Cancom wird mit einem 165 Millionen Euro schweren Zukauf in Österreich deutlich größer. Cancom übernimmt die Wiener K-Businesscom (ehemals Kapsch BusinessCom), die mit 1.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf einen Umsatz von 520 Millionen Euro kommt, wie das deutsche Unternehmen in der Nacht zum Dienstag mitteilte.

Markt

"Wir haben lange nach einer Möglichkeit gesucht, Cancom insbesondere in Österreich und der Schweiz schneller in eine merklich stärkere Marktposition zu bringen als dies durch organisches Wachstum möglich gewesen wäre", begründete der neue Vorstandschef Rüdiger Rath den Schritt. Cancom kam zuletzt mit 4.000 Beschäftigten auf einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.

K-Businesscom war 2021 aus der Kapsch-Gruppe herausgelöst worden. Das Unternehmen sieht seine Stärken vor allem in der Cybersicherheit. Die Eigentümer von K-Businesscom erhalten der Vereinbarung zufolge 58 Millionen Euro in bar und 3,5 Millionen neue Cancom-Aktien. K-Businesscom-Vorstand Jochen Borenich, der auch am Unternehmen beteiligt ist, zieht als Vertriebschef in den Cancom-Vorstand ein. Der frühere Daimler-Manager war 2010 zu Kapsch gewechselt. (APA, 25.4.2023)