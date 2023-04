Seit dem letzten Auftritt von "Armored Core" hat Entwickler From Software viele neue Fans hinzugewonnen, die noch nie von der Marke gehört haben. Foto: From Software

Kurzfristige Ankündigungen sind in der Spielebranche eher selten. Videospielerinnen und Videospieler sollen in der Regel mit Teaser, erstem Trailer, erstem Gameplay und anderen Häppchen langsam an den Hype herangeführt werden. Einen gänzlich anderen Weg will offenbar das japanische Entwicklerstudio From Software gehen. Im Vorjahr angekündigt, soll "Armored Core 6" offenbar bereits diesen August erscheinen.



Fliegende Roboter

Bisher gibt es lediglich einen kurzen Trailer zur neuen Mech-Simulation jenes Studios, das vor allem durch die Erschaffung von Titeln wie "Dark Souls", "Elden Ring" oder "Bloodborne" ein wichtiger Teil der Games-Branche geworden ist. Die "Armored Core"-Reihe war vor allem in den frühen 2000er-Jahren eine zumindest in einer Nische beliebte Serie. In der Third-Person-Perspektive steuerte man Kampfmechs in diverse Scharmützel und musste diese schießend, springend und fliegend für sich entscheiden.

Nachdem man rund zehn Jahre nichts von der Marke gehört hatte, wurde der sechste Teil mit dem Untertitel "Fires of Rubicon" überraschend bei den Game Awards 2022 mit einem Trailer angekündigt. Über ein Erscheinungsdatum wurde damals nichts verraten.

Am Montag verriet "Insider Gaming" nun, dass man laut Insiderquellen dieses Erscheinungsdatum bereits wisse. Es soll demnach der 25. August sein, also bereits in vier Monaten. Ein paar Tage zuvor lieferte "Gematsu" die Information, dass "Armored Core 6" in Südkorea bereits eine Alterskennzeichnung erhalten habe.

Dieser baldige Release würde bedeuten, dass das Spiel inklusive Spielszenen demnächst präsentiert werden müsste. Anbieten würde sich das Summer Game Fest am 8. Juni. Laut "Insider Gaming" könnte From Software aber bereits davor mehr von dem Spiel zeigen.

Das Spiel soll für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series und Windows PC erscheinen. Laut der From-Software-Website liegt der Erscheinungstermin im Jahr 2023. (aam, 25.4.2023)