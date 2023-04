In einem am Dienstag veröffentlichten Video greift der Präsident "MAGA-Extremisten" an. Das Wahlkampfvideo beginnt mit Bildern des Angriffs auf das US-Kapitol

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Washington – US-Präsident Joe Biden kündigte am Dienstag offiziell seine Kandidatur zur Wiederwahl 2024 an. Biden verspricht in einem am Dienstag veröffentlichten Wahlkampfvideo, die persönlichen Freiheiten der Amerikanerinnen und Amerikaner zu schützen, und greift damit ein bei den Republikanern oft bemühtes Thema auf. Gleichzeitig greift er "MAGA-Extremisten" (Make America Great Again) an, die die reproduktive Wahlfreiheit von Frauen, die soziale Sicherheit und das Wahlrecht angreifen würden.

Das Video beginnt mit Bildern des Angriffs auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 durch Anhänger des ehemaligen Präsidenten Donald Trump und stellt die Vision des demokratischen Präsidenten Biden für Amerika in krassen Gegensatz zu der seines republikanischen Vorgängers.

Auftritte mit Harris



Das Video zeigt Bilder von Biden, der First Lady Jill Biden und der Vizepräsidentin Kamala Harris bei Besuchen amerikanischer Werktätiger und in Gewerkschaftshallen sowie wichtige Ereignisse aus den ersten beiden Jahren von Bidens Präsidentschaft, darunter die Bestätigung von Ketanji Brown Jackson als erster schwarzer Frau am Obersten Gerichtshof.

"Freiheit – persönliche Freiheit – ist grundlegend für das, was wir als Amerikaner sind", sagt Biden in dem dreiminütigen Video. Darin bewirbt er sich für eine zweite Amtszeit im Weißen Haus – genau vier Jahre nach dem Start seiner Kampagne 2020. (Reuters, red, 25.4.2023)