Der ehemalige US-Präsident Donald Trump veröffentlicht am Dienstag ein Buch mit mehr als 150 Briefen, die er in den vergangenen vier Jahrzehnten von Prominenten erhalten hat. In dem Band "Letters to Trump", der im von Trumps Sohn Donald Trump Junior mitgegründeten Verlang"Winning Team Publishing erscheint, finden sich Schreiben der Ex-Präsidenten Richard Nixon, Barack Obama und Ronald Reagan ebenso wie von der Trump bei der Wahl unterlegenen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton.

Briefe von Nordkoreas Diktator Kim Jong-un, Kreml-Chef Wladimir Putin, Pop-König Michael Jackson, Talkshow-Königin Oprah Winfrey, Großbritanniens Ex-Premier David Cameron, Prinzessin Diana, Queen Elizabeth II. und angeblich auch Großbritanniens neuem König Charles III., Schauspieler Clint Eastwood und Ex-Basketballspieler Shaquille O'Neal runden den Promiauflauf ab.

Berichten zufolge soll Charles' Einwilligung zur Veröffentlichung nicht von Trump eingeholt worden sein. Der Brief stammt demnach aus dem Jahr 1995. Der damalige Prince of Wales dankte Trump für eine Ehrenmitgliedschaft in Trumps Feriendomizil Mar-a-Lago in Florida und lud ihn nach London ein.

Donald Trump und Prince Charles in der Residenz des US-Botschafters in London im Jahr 2019. Foto: AP/Jackson

Blumen, Windparks und Miss Universe

Der Brief von Princess Diana wiederum ist aus dem Jahr 1997, also kurz vor ihrem Tod bei einem Autounfall in Paris. Sie bedankt sich bei Trump für Blumen, die sie zum Geburtstag erhalten hat. "Sie sind wirklich ziemlich großartig, und ich bin zutiefst berührt, dass Sie auf diese besondere Weise an mich gedacht haben", schrieb Diana. In einem Radiointerview mit Moderator Howard Stern schwadronierte Trump nicht lange nach Dianas Tod darüber, dass er Sex mit der Prinzessin hätte haben können.

Camerons Brief ist eine Antwort auf eine Beschwerde Trumps über Windparks in der Nähe seines Golfplatzes in Schottland. Putin wiederum schrieb mit Trump über die Miss-Universe-Veranstaltung 2013.

Vergangenen Monat erklärte Trump mit Blick auf die kommende Buchveröffentlichung: "Ich kannte sie alle – und jeder von ihnen hat meinen Arsch geküsst, und jetzt habe ich nur noch die Hälfte von ihnen, die meinen Arsch küssen."

Die Briefesammlung kostet 99 Dollar. Foto: AP

Liebesbriefe

Die Briefe von Kim Jong-un hatte Trump schon während seiner Amtszeit im Jahr 2018 erwähnt. Damals sprach er vor Anhängern davon, dass Kim ihm "wunderschöne Briefe geschrieben" habe. "Es sind großartige Briefe. Wir haben uns ineinander verliebt", sagte Trump. Die Liebesbriefe aus Pjöngjang waren unter den Dokumenten, die in Trumps Anwesen in Mar-a-Lago in Florida beschlagnahmt wurden, nachdem sie vom Ex-Präsidenten illegal aus dem Weißen Haus mitgenommen worden waren. Die Unterlagen gehören dem Nationalarchiv.

Für den Band muss der Trump-Fan tief in die Tasche greifen: Die einfache Ausgabe kostet 99 Dollar, die signierte Version gleich 399 Dollar – 300 Dollar alleine für Trumps Namenszug ist natürlich preislich happig. Dennoch werden sich wohl Käufer finden. Im Vorjahr veröffentlichte Trump im selben Verlag den Band "Our Journey Together" (Unsere gemeinsame Reise), was rund zwanzig Millionen Dollar eingebracht haben soll. (Michael Vosatka, 25.4.2023)