Die in der Pandemie gestartete Kabarettbühne zog im Laufe von zwei Saisonen rund 60.000 Besucherinnen und Besucher an

Viktor Gernot hat mit seinen Mitstreitern beschlossen, die Kabarettbühne im Wiener Prater zu schließen. Foto: Heribert Corn

Wien – Die als Pandemieprojekt von Viktor Gernot 2021 ins Leben gerufene Praterbühne in Wien sperrt wieder zu. Der Spielbetrieb wird 2023 nicht mehr weitergeführt, hieß es in einem Statement auf der Homepage des Gastronomiebetriebs Kolarik, wie auch der ORF berichtete. Man sehe sich "mit dem Ausblick auf die aktuelle Buchungslage der Branche sowie der Prognose für das kommende Jahr nicht mehr verantwortungsvoll in der Lage" weiterzumachen.

Den Beschluss fassten die vier Partner der Bühne – Kabarettist Viktor Gernot, die Casa-Nova-Wien-Chefs Harald Diem und Martin Reiter sowie Paul Kolarik – gemeinsam. Die Bühne war zwischen der Prater-Hauptallee und den Biergärten Luftburg und Schweizerhaus angesiedelt. In zwei Saisonen gab es insgesamt rund 200 Musik- und Kabarettvorstellungen, die von mehr als 60.000 Besucherinnen und Besuchern verfolgt wurden. (APA, 25.4.2023)