Die kindermedizinische Versorgung im niedergelassenen Bereich weist Lücken auf, kindermedizinische Zentren sollen die Situation in Wien demnächst verbessern. Die Ausschreibung läuft. Foto: imago images/Robert Poorten

In Wien soll die kindermedizinische Versorgung auf solidere Beine gestellt werden. Aktuell gibt es laut Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) 88 Kassenplanstellen für Kinder- und Jugendheilkunde in Wien, von denen sechs nicht besetzt sind – und das in einer wachsenden Stadt. Vertreter der Wiener Ärztekammer und der ÖGK präsentierten am Dienstag bei einer Pressekonferenz ihren Lösungsansatz: Bis Jahresende sollen neun kindermedizinische Versorgungszentren entstehen.

Genau genommen sollen in den drei Versorgungsregionen der Hauptstadt je drei Zentren eingerichtet werden, in denen Kinderärztinnen und Kinderärzte zu zweit oder mehrt zusammenarbeiten. Zusätzlich sollen ergänzende Berufsgruppen an Bord sein, beispielsweise Diätologinnen und Ergotherapeuten, Psychologinnen oder Psychotherapeuten, Sozialarbeiter, Hebammen sowie Logopädinnen.

Entweder schließen sich drei Kinderärztinnen und Kinderärzte dafür in gemeinsamen Räumen zu einer Primärversorgungseinheit (PVE) zusammen, haben dann mindestens 50 Wochenstunden geöffnet und holen mindestens auch drei Vertreterinnen oder Vertreter der obengenannten Berufsgruppen sowie administratives und Pflegepersonal an Bord.

Vorstufe von Primärversorgungseinheiten

Oder es finden sich zunächst nur zwei Kinderärztinnen und Kinderärzte zu einem medizinischen Zentrum zusammen, mit zwei Vertretern der genannten Berufsgruppen und mindestens 40 Wochenstunden Öffnung. Solche Zentren müssen dann aber innerhalb der nächsten fünf Jahre aufstocken und zu Primärvesorgungseinheiten heranwachsen, so der Plan. Damit wolle man die Anfangshürde der Gründung eines PVE mit einem Ärztetrio verkleinern, sagte Erik Randall Huber von der Kurie der niedergelassenen Ärzte der Ärztekammer am Dienstag.

Man werde keine neuen Planstellen schaffen, um diese Zentren einzurichten, sagte Mario Ferrari von der ÖGK. Das bedeutet, das sich wohl großteils bereits in Kassenverträgen befindende Ärztinnen und Ärzte zu den Zentren zusammentun werden. Die Ausschreibung läuft seit Mitte April bis Mitte Mai. Man hoffe, dadurch die freien Stellen wieder besetzen zu können und eventuell auch Wahlärztinnen und Wahlärzte anzusprechen und ins Kassensystem locken zu können. Außerdem würden die Zentren aufgrund der berufsgruppenübergreifenden Betreuung eine bessere Betreuung von Kindern ermöglichen.

1,8 Millionen Euro pro Zentrum pro Jahr

Die ÖGK rechnet für jede Primärversorgungseinheit mit rund 1,5 Millionen Euro Mehrkosten pro Jahr im laufenden Betrieb, auch die anderen Kassen wie etwa die KFA sind dabei. Pro Standort werden insgesamt 1,8 Millionen Euro veranschlagt. All das läuft über eine Pilotvereinbarung, die für fünf Jahre gilt und bei der neben der ÖGK auch die Kassen für öffentlichen Dienst/Eisenbahn/Bergbau (BVAEB), die Selbstständigen-Kasse SVS und die KFA der Stadt Wien dabei sind. Gedacht ist das als Modellprojekt, das später auf ganz Österreich ausgerollt, in die entsprechende Bund-Länder-Vereinigung aufgenommen und letztlich auch im PVE-Gesetz verankert wird – auch um entsprechende EU-Fördergelder lukrieren zu können.

In der Kinderheilkunde ist die Schere zwischen Wahl- und Kassenärzten über die Jahre immer weiter aufgegangen – aber nicht nur dort. In ganz Österreich gab es 2010 laut Ärztekammer 489 niedergelassene Kinderärztinnen und Kinderärzte, davon hatten 209 (also deutlich weniger als die Hälfte) keinen Kassenvertrag. Am 1. Jänner 2023 waren es 644 Kinderärzte, davon 376 ohne Kassenvertrag. Ein Fach, in dem die Zahl der Wahlärztinnen und Wahlärzte traditionell hoch ist, ist auch die Frauenheilkunde: 2010 gab es 1.106 Gynäkologinnen und Gynäkologen, 573 hatten keinen Kassenvertrag. Aktuell sind es 1.295 Frauenärztinnen und Frauenärzte, davon aber 829 ohne Kassenvertrag.

Viele Wahlärzte in der Gynäkologie

Im Jahr 2022 wurden laut ÖGK die meisten Honorarnoten im Fachgebiet Gynäkologie (rund 714.000) bearbeitet, gefolgt von Allgemeinmedizin (rund 552.000) und Innerer Medizin (circa 388.000). In der Kinder- und Jugendheilkunde waren es 364.000. Die Anzahl der über alle Fachgebiete zu bearbeitenden Honorarnoten ist im Vergleich zum Jahr 2018 um 31 Prozent gestiegen – wie der STANDARD hier berichtete.

Immer wieder gibt es Vorstöße, das Wahlarztsystem abzuschaffen oder stärker zu regulieren. Der burgenländische Landeshauptmann und derzeitige Landeshauptleutesprecher Hans Peter Doskozil (SPÖ) sprach sich für eine Abschaffung der Zweiklassenmedizin aus. "Über den Zugang zu medizinischen Leistungen darf nicht die Kreditkarte, sondern ausschließlich die E-Card entscheiden", sagte er vor wenigen Tagen. ÖGK-Arbeitnehmervertreter Andreas Huss schlug bereits in dieselbe Kerbe, als er nur mehr ein System aus Kassen- und Privatärzten propagierte. Dann würden die Krankenkassen nicht mehr Teile von Privathonoraren zahlen, wie derzeit im Wahlarztsystem der Fall ist.

Fakt ist: Wahlärztinnen und Wahlärzte übernehmen im aktuellen System, das auf Kasse Engpässe und Mängel aufweist, bereits einen wesentlichen Anteil. Wobei der Umfang der Versorgungsleistung sehr variieren kann: Während die Kassenärzteschaft an Mindestöffnungszeiten gebunden ist, können Wahlarztpraxen auch nur wenige Stunden in der Woche geöffnet halten. Wie versorgungswirksam sie sind, ist höchst unterschiedlich.

Kasse zahlt mehr für Wahlarzthonorare

Dass Wahlärzte immer mehr genutzt werden, zeigt sich aber auch an den wachsenden Ausgaben der ÖGK: Im Jahr 2021 gab die ÖGK 2,6 Milliarden Euro für Kassenvertragsleistungen aus und rund 165 Millionen Euro für Wahlarzthonorare. Zur Erinnerung: Wer zum Wahlarzt geht, bezahlt ein Honorar, das er dann bei der Kasse einreichen kann, die bis zu 80 Prozent des Kassentarifs (in der Regel ein Bruchteil des Honorars) bezahlt. Die Ausgaben der ÖGK für den Kassenvertragsbereich lagen drei Jahre vorher noch bei 2,29 Milliarden und im Wahlbereich bei rund 127 Millionen Euro. (Gudrun Springer, 25.4.2023)