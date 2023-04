Nachgelagerte Studiengebühren, keine Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen, ein Ende der ÖH-Pflichtmitgliedschaft: Die Forderungen der Jungen Liberalen Studierenden (Junos) sind Dauerbrennerthemen. Bei der diesjährigen ÖH-Wahl von 9. bis 11. Mai geht Lukas Schobesberger als Junos-Spitzenkandidat ins Rennen. Der 26-Jährige studiert im Master Organization Studies an der Uni Innsbruck.

Sein Wahlziel: der Einzug der Junos in die Exekutive der ÖH-Bundesvertretung und möglichst vieler Hochschulvertretungen. Aktuell verfügen die oppositionellen Junos über sechs Sitze in der 55-köpfigen Bundesvertretung. Bei der vergangenen Wahl kam Schobesbergers Fraktion auf 11,3 Prozent. Der Spitzenkandidat der Junos, die junge Fraktion der Neos, watet mit seinem Slogan, dass das Studium kein Bondage-Club sei, auf den Spuren von Matthias Strolz. Der ehemalige Neos-Politiker hatte 2018 in einer "Wut-Rede" die schwarz-blaue Regierung als solche bezeichnet.

STANDARD: Was sind Ihre zwei wichtigsten Forderungen?

Schobesberger: Ein Bildungs-Level-Up und mehr Praxisbezug. Krisen, Kriege und technologischer Fortschritt haben die Welt massiv verändert. Was aber gleich geblieben ist: Österreichs schrottreifes Bildungssystem. Das Studium – egal an welcher Hochschule – ist veraltet, verliert sich zu oft in stumpfem Theorielernen, die Qualität lässt zu wünschen übrig. Dabei wollen Studierende eine Chance, das Studium zu absolvieren und wirklich was zu können.



STANDARD: Da fehlt also der Praxisbezug?

Schobesberger: Ja. "Das brauch ich nie wieder", denken sich Studierende im Studium viel zu oft. Wir lernen stumpf Theorie auswendig, schreiben Multiple-Choice-Tests, haben aber keine Sekunde ein echtes Unternehmen gesehen oder ernsthaft darüber geredet, wie das Gelernte real anwendbar ist. In praxisorientierteren Studiengängen läuft es zwar etwas besser, aber auch dort fehlt es an innovativen Konzepten und fairen Bedingungen bei Praktika. Wir wollen Studierende fit für ihr Leben und ihre Karriere machen.

STANDARD: Was meinen Sie mit Bildungs-Level-Up?

Schobesberger: Es darf nie am Geld scheitern – aber genau das fehlt den Studierenden und den Hochschulen mehr denn je! Wir fordern eine Existenzsicherung für Studierende durch eine treffsichere, unbürokratische Studienbeihilfe. Aber auch die Bundes-ÖH soll mit ihren gebunkerten Millionen Studierende gezielt entlasten. Auf Uni-Ebene bieten wir als einzige Fraktion ein Drei-Säulen-Modell, das die kaputt gesparte Bildung nicht nur tragen, sondern dauerhaft auf ein neues Level heben kann. Nämlich: mehr staatliche Mittel, mehr Drittmittel und nachgelagerte Studiengebühren, die man eben erst nach dem Abschluss zahlt. Dadurch fördern wir zudem die soziale Gerechtigkeit. Es ist nicht fair, dass derzeit Bäcker, Maurerinnen und alleinerziehende Mütter die Titel von zukünftig gutverdienenden Akademikern zahlen müssen. Wir Junos-Studierenden sind bereit, einen Beitrag zu leisten, sobald wir genug verdienen.

Der bundesweite Spitzenkandidat der Junos im Gespräch: Masterstudent Lukas Schobesberger. Foto: Junos

STANDARD: Die Junos fordern auch eine Abschaffung der Anwesenheitspflicht in so vielen Kursen "wie didaktisch sinnvoll möglich". Was heißt das konkret?

Schobesberger: Das Studium ist kein Bondage-Klub! Ein veraltetes, verschultes und unflexibles Studium braucht niemand. Ein Ende der Anwesenheitspflicht, aber auch die Hybridlehre bieten Studierenden die Chance eines freien, flexiblen und modernen Studiums, das sich an die Lebensbedingungen der Studierenden anpasst. Jede Hochschule muss sich ansehen, welche Lehrveranstaltungen dafür didaktisch infrage kommen. Natürlich sind Labore und Praktika nur vor Ort und in Person sinnvoll – das stellt niemand infrage. In allen anderen Kursen sollten Livestreams und Aufzeichnungen Standard sein, moderne Technologien wie künstliche Intelligenz sollten genützt statt verboten werden.

STANDARD: Laut Ihrem Wahlprogramm sollen Uni-Besetzungen – wie etwa zuletzt gegen den Klimawandel – nicht toleriert werden. Wie stehen Sie zum sogenannten allgemeinpolitischen Mandat, das die ÖH damit betraut, auch gesellschaftspolitische Themen anzusprechen?

Schobesberger: Wir wollen das abschaffen. Wir wollen das sogenannte allgemeinpolitische Mandat der ÖH abschaffen. Statt für die Studierenden zu arbeiten, verliert sich die linke Bundes-ÖH lieber auf Demonstrationen, unterstützt die linksextreme Antifa und ist auch bei den Hörsaalbesetzungen von Erde brennt mit dabei. Das Beispiel der illegalen Besetzung zeigt sehr gut, wie weit sich die Bundes-ÖH von den Studierenden entfernt hat: Die Besetzungen stören den Studierendenalltag, blockieren ohnehin knapp vorhandene Räume. Das Statement, das die Bundes-ÖH damit setzt, ist ebenso schlimm: Statt der Klimakrise – im Rahmen ihrer Rolle als Interessenvertretung – mit Wissenschaft und der Förderung von akademischer Innovation zu begegnen, entzieht sich sie sich mit blindem linkem Populismus durch Besetzungen und allgemeinpolitische Schuldsprüchen ihrer Verantwortung.

STANDARD: Wie hoch ist das Wahlkampfbudget der Junos, und wer finanziert es?

Schobesberger: Wir legen unsere Finanzen seit Jahren auf unserer Webseite offen. Unser Wahlkampf kostet circa 50.000 Euro. Wir finanzieren uns hauptsächlich über Spenden, zum Beispiel von Veranstaltungen wie Mensafesten, sowie über Zuwendungen aus dem Neos-Umfeld. Diese bedingungslose Transparenz vermissen wir bei den anderen Fraktionen und der ÖH.

STANDARD: Mit wem würden Sie (keine) Koalition eingehen?

Schobesberger: Wir schließen eine Zusammenarbeit mit dem rechtsextremen RFS und den linksextremen KSVs aus. Deren Überzeugungen sind mit unserem Werte- und Menschenbild nicht vereinbar. Ansonsten sind wir mit allen anderen Fraktionen gesprächsbereit – es kommt uns aber auf die Inhalte an, damit Studierende wieder eine Chance bekommen. (Selina Thaler, 26.4.2023)