Wird vom ORF gewürdigt: Michael Niavarani, der am 29. April 55 Jahre alt wird. Foto: ORF/Günther Pichlkostner

Wien – Der ORF widmet Michael Niavarani anlässlich dessen 55. Geburtstag am Samstag, 29. April, einen kleinen Schwerpunkt. Bereits am Donnerstag ist dem Kabarettisten ein Abend auf ORF 1 gewidmet. Zu sehen gibt es "Niavarani & Gernot: Gefühlsecht" (20.15 Uhr) und "Viktor Gernot und Michael Niavarani: Zwei Musterknaben" (21.50 Uhr). Zum Binge-Watching lädt ORF III am Samstag, steht doch die erste Staffel der Serie "Novotny und Maroudi" (8.45 Uhr bis 15.25 Uhr) am Programm.

Am 1. Mai gibt es bei dem Kulturspartensender die Neuproduktion "Homo Niavaranicus – Das Beste aus den letzten 55 Jahren" (20.15 Uhr), "Lachen mit Nia – Michael Niavarani im Porträt" (21.05 Uhr), "Michael Niavarani – So bin ich wirklich (21.55 Uhr) und "Niavaranis Pointen-Feuerwerk" (22.45 Uhr) zu sehen. (APA, 25.4.2023)