Diese Frage soll eine anonyme Jury in New York City klären. Die heute 79-jährige E. Jean Carroll wirft Trump vor, sie vor rund 30 Jahren vergewaltigt zu haben

In dieser Galerie: 3 Bilder E. Jean Carroll klagt Trump auf Schadenersatz. Foto: AP / Seth Wenig Donald Trump streitet die Vorwürfe ab. Foto: AP / Seth Wenig Carroll am Dienstag vor dem Gericht in New York City. Foto: Seth Wenig / AP

Die Geschworenenauswahl hat am Dienstag begonnen und zeigt bereits den Zündstoff, den der Prozess von E. Jean Carroll gegen Donald J. Trump beinhaltet. Denn die Identitäten der Menschen, die darüber entscheiden sollen, ob der Ex-US-Präsident ein Vergewaltiger ist, bleiben geheim. Nicht einmal der Beschuldigte selbst, sein Anwaltsteam oder die Klägerin Caroll erfahren die Namen.

Richter Lewis A. Kaplan begründete seine Entscheidung, die Geschworenen anonym zu belassen, damit, dass Trump bereits früher öffentlich mit Gewalt gedroht, Jury-Mitglieder in anderen Fällen verbal angegriffen und die Ausschreitungen am 6. Jänner 2021 angefacht habe.

Frage: Worum geht es in dem Prozess eigentlich?

Antwort: Die heute 79-jährige E. Jean Carroll wirft Trump vor, sie Mitte der 90er-Jahre vergewaltigt zu haben – Ende 1995 bzw. Anfang 1996, wie sie angibt. Damals kaufte sie in einem Luxusgeschäft in Manhattan ein und traf den Immobilienmogul Trump beim Ausgang. Die beiden sollen sich bereits einmal zuvor gesehen haben, und Carroll gibt an, dass Trump sie darum gebeten habe, ihm bei der Auswahl von Unterwäsche für "ein Mädchen" zu helfen.

Sie sei ihm gefolgt, und beide hätten gescherzt, wer denn nun die Kleidung anprobieren müsse. Trump soll Carroll in die Umkleidekabine gedrängt, sie an die Wand gedrückt und seinen Penis in sie gepresst haben. Nach einem "gewaltigen Kampf", wie Carroll sagt, konnte sie ihn abschütteln und flüchten.

Frage: Hat Carroll Anzeige erstattet?

Antwort: Nein. Kurz nach dem angegebenen Übergriff erzählte sie zwei Freundinnen davon. Eine riet ihr, zur Polizei zu gehen. Doch die Vorstellung, dass sie ein Opfer von Vergewaltigung geworden sei, habe ihr nicht behagt. Beide Freundinnen sollen vor Gericht als Zeuginnen aussagen.

Frage: Wie kann es sein, dass nach so langer Zeit doch ein Prozess stattfindet?

Antwort: Grund ist der sogenannte Adult Survivors Act des Bundesstaats New York aus dem Vorjahr. Dieser ermöglicht es Betroffenen von sexuellen Übergriffen, deren Fälle bereits verjährt wären, binnen eines Jahres eine Zivilklage gegen den Täter / die Täterin einzureichen. Strafrechtlich bleiben etwaige Vorwürfe verjährt. Carroll war eine der ersten Personen, die im November 2022 Anzeige einbrachte.

Frage: Was sagt Donald Trump zu den Vorwürfen?

Antwort: Der Ex-Präsident leugnet seit 2019, dass er Carroll überhaupt kennt. In dem Jahr trat die Klägerin zum ersten Mal mit ihren Vorwürfen an die Öffentlichkeit. Trump sieht in den Anschuldigungen eine Kampagne gegen ihn und führte als "Beweis" an, dass Carroll überhaupt "nicht sein Typ" sei.

Frage: Wird Trump zum Prozess erscheinen?

Antwort: Das ist eher unwahrscheinlich. Sein Anwaltsteam hat bereits erfolglos versucht, den Prozess um vier Wochen zu verschieben – man wollte ihm eine "Abkühlungsphase" nach seiner Anklage wegen Schweigegeldzahlungen an die Schauspielerin Stephanie Clifford ("Stormy Daniels") gönnen. Anschließend ließ sein Anwalt Joe Tacopina die künftigen Geschworenen wissen, dass Trump nicht selbst nach New York reisen möchte – offiziell, um der Stadt den logistischen Aufwand im Zusammenhang mit seinem Besuch zu ersparen. Carrolls Team hat bereits angegeben, dass sie den Ex-Präsidenten nicht als Zeugen aufrufen werden. Seine Anwesenheit ist somit nicht nötig.

Frage: Was droht Trump im Fall einer Verurteilung?

Antwort: Da es sich um einen Zivilprozess handelt, hat Trump keine Haftstrafe zu fürchten. Doch Fachleute gehen davon aus, dass er zu Millionenzahlungen an Carroll verurteilt werden könnte. Sie selbst hat bereits angegeben, finanzielle Entschädigung zu wollen. Über die Höhe schweigt sie sich aus. Fest steht, dass eine Verurteilung auch weiter am Image des Ex-Präsidenten kratzen würde, der sich um eine zweite Amtszeit bemüht.

Frage: Warum ist die Finanzierung von Carolls Gerichtskosten ein Thema?

Antwort: Der Mitbegründer von Linkedin und ein Unterstützer der Demokraten, Reid Hoffman, bezahlt die Anwaltskosten von Carroll. Die Anwälte von Trump stellten daraufhin Fragen über das Motiv der Klägerin. Hoffman selbst veröffentlichte ein Statement und gab an, dass er seine Rolle bei der Finanzierung nie verheimlicht habe. Er wollte Carroll helfen, da die Gerichte nicht nur jenen Menschen mit viel Geld offenstehen sollten. (Bianca Blei, 25.4.2023)