Erneut treten zwei kommunistische Gruppen zur ÖH-Wahl an. Der KSV-Lili wird von der Bundes-KPÖ unterstützt und strebt einen Wechsel aus der Opposition in die Exekutive an

Die 21-jährige Philosophiestudentin Lola Fürst geht als Spitzenkandidatin des Kommunistischen Studierendenverbands-Linke Liste (KSV-Lili) ins Rennen Foto: Ksv-Lili

Was im Salzburger Landtag neu ist, existiert in der ÖH-Bundesvertretung schon lange: Kommunistinnen und Kommunisten auf gewählten Mandaten. Seit einer Spaltung Mitte der 2000er-Jahre sitzen im Studierendenparlament sogar zwei – untereinander zerstrittene – kommunistische Fraktionen. Beide haben bei der letzten ÖH-Wahl ein Mandat dazugewonnen und sind seither mit je zwei Personen in der 55-köpfigen Bundesvertretung vertreten.



Während der Kommunistische Studierendenverband-Kommunistische Jugend (KSV-KJÖ) bundesparteikritisch und mit der steirischen KPÖ verbunden ist, versteht sich der Kommunistische Studierendenverband-Linke Liste (KSV-Lili) als Studierendenorganisation der Bundes-KPÖ.

Der kommunistische Shootingstar aus Salzburg, Kay-Michael Dankl, versucht sich aus der alten Fehde herauszuhalten. Auf STANDARD-Anfrage gibt er keine bundesweite Wahlempfehlung ab und sagt, er wünsche beiden Listen ein gutes Ergebnis. An der Uni Salzburg tritt auf Ebene der Hochschulvertretung nur eine Liste namens KSV-KPÖ an, die wird laut Dankl von der KPÖ plus mit einigen Plakatständern unterstützt. Bundesweit könne man derzeit aber ohnehin keine Hilfe beritragen.

In der Bundes-ÖH sind derzeit übrigens beide Fraktionen in Opposition, der KSV-Lili arbeitet allerdings an der größten Hochschule des Landes, der Universität Wien, in einer rot-dunkelroten Koalition mit dem VSStÖ zusammen. Dort studiert auch Lola Fürst, die Spitzenkandidatin des KSV-Lili für die ÖH-Wahl von 9. bis 11. Mai. Die 21-Jährige macht aktuell ihren Bachelor in Philosophie.

STANDARD: Der KSV-Lili beklagt den "kapitalistischen Leistungsdruck" an Unis. Wie erleben Sie persönlich diesen Druck in Ihrem Philosophiestudium?

Fürst: Es geht nicht darum, ob einzelne Studierende Leistungsdruck empfinden, sondern um das System dahinter. Der KSV-LiLi setzt sich für ein Bildungssystem ein, in dem alle die Möglichkeit haben, ohne Leistungsdruck zu studieren. Ich persönlich erlebe auch im Philosophiestudium Druck, wenn es zum Beispiel um Anträge für Beihilfen geht, die an ECTS-Punkte gekoppelt sind.

STANDARD: Was sind Ihre wichtigsten Forderungen für die Unis?

Fürst: Wir fordern eine bedingungslose Grundsicherung und Krankenversicherung für alle Studierenden. Zugangsbeschränkungen lehnen wir ab.

STANDARD: Und speziell für die Fachhochschulen?

Fürst: Materialien und Vorbereitungskurse für FH-Aufnahmeprüfungen dürfen nicht am fehlenden Geld von Studierenden scheitern. Generell wollen wir die Studierendenvertretungen an den FHs stärker politisieren, um auch die gesellschaftliche Rolle der Fachhochschulen im gesamten Bildungssystem zu thematisieren.

STANDARD: Zum derzeitigen Hochschulsystem gehören auch Privatunis. Würde Ihre Fraktion diese verbieten, wenn das in ihrer Macht stünde?

Fürst: Wir finden, dass grundsätzlich alle Hochschulen öffentlich zugänglich sein sollten. In jedem Fall sollten Privatuniversitäten keine öffentlichen Förderungen erhalten.

Lola Fürst vom KSV-Lili sieht derzeit zu viel Leistungsdruck im Bildungssystem. Foto: Ksv-Lili

STANDARD: Wie finanziert der KSV-Lili seinen Wahlkampf?

Fürst: Den Großteil durch Spenden oder Einnahmen aus den zwei Jahren seit der letzten ÖH-Wahl. Außerdem unterstützt uns die KPÖ zusätzlich mit 2.000 Euro.

STANDARD: Wie eng ist das Verhältnis des KSV-Lili zur Bundes-KPÖ und zur KPÖ plus in Salzburg? Hilft Ihnen die Salzburger KPÖ im Wahlkampf?

Fürst: Wir sind die Studierendenorganisation der Bundes-KPÖ und werden von ihr unterstützt. Der Erfolg der KPÖ plus in Salzburg ist der hartnäckigen Arbeit des Teams rund um Kay-Michael Dankl zu verdanken. Wir haben das Team bei der Sammlung von Unterschriften für den Antritt in Salzburg unterstützt. Derzeit konzentriert sich die KPÖ Salzburg verständlicherweise auf den Aufbau eines Landtagsklubs.

STANDARD: Seit vielen Jahren gibt es in der ÖH zwei verschiedene kommunistische Fraktionen. Wie unterscheidet sich denn der KSV-Lili vom KSV-KJÖ?

Fürst: Was den KSV-Lili auszeichnet, ist ein modernerer Zugang zum Kommunismus. Wir sind basisdemokratisch und antiautoritär organisiert. Praktisch äußert sich der Unterschied etwa dadurch, dass wir nicht auf die ersehnte Weltrevolution warten, sondern im Hier und Jetzt für eine antifaschistische, linke Gesellschaft kämpfen.

STANDARD: Mit wem würden Sie (k)eine Koalition eingehen?

Fürst: Der KSV-Lili ist die einzige Fraktion, die ausschließlich mit anderen linken Fraktionen eine Koalition eingehen würde. In der Praxis heißt das für uns: nur mit VSStÖ und Gras. Der KSV-KJÖ ist zwar auch links, will aber von vornherein nicht in die Exekutive. Nur eine Stimme für uns garantiert eine linke ÖH. (Theo Anders, 27.4.2023)