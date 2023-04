Stadtrat Karl Mahrer und Gemeinderat Markus Wölbitsch (beide ÖVP) wollen die Notkompetenz des Bürgermeisters in der Wiener Verfassung enger definieren. Foto: IMAGO/SEPA.Media/Martin Juen

Wien – Kern der Kritik am Vorgehen der Stadt Wien mit der turbulenten Wien Energie ist schon seit langem das Notkompetenzrecht des Wiener Bürgermeisters. Daher müsse es eine Konsequenz der Causa sein, dass die Notkompetenzrechte des Bürgermeisters und des Stadtsenats verschärft werden, forderten Gemeinderat Markus Wölbitsch (ÖVP) und Stadtrat Karl Mahrer (ÖVP) in einem Mediengespräch im Rathaus. Die Oppositionspolitiker kritisierten, dass der Finanzbedarf der Wien Energie in Form eines Finanzrahmens über 700 Millionen Euro im vergangenen Sommer über die Notkompetenz des Bürgermeisters Michael Ludwig (SPÖ) gedeckt wurde.

ÖVP plädiert für Verfassungsänderung

Man wolle die "Spielräume des Notkompetenzrechts enger definieren" und dazu die Verfassung der Bundeshauptstadt novellieren, sagte Wölbitsch. Er und Mahrer kündigten dazu für die Sitzung des Wiener Landtags am Mittwoch einen dringlichen Antrag an, so der Gemeinderat. Denn Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) habe "die Notkompetenz am 15. Juli 2022 zu Unrecht gezogen", sagte Wölbitsch.

Die ÖVP schlägt vor, dass die zuständigen Gemeindeorgane künftig innerhalb von 24 Stunden über eine Notverfügung des Bürgermeisters oder des Stadtsenats informiert werden müssen. Darüber hinaus fordert die Oppositionspartei weitere Beschränkungen und Informationspflichten.

Neos verweisen auf Transparenzpaket

"Im Rahmen der Ausarbeitung des vereinbarten Transparenzpakets mit der SPÖ wird schon längst über die Notkompetenz und Themen darüber hinaus verhandelt", teilte Neos-Wien-Gemeinderat und Neos-Fraktionsführer Stefan Gara in einer Aussendung mit.

Das Transparenzpaket beinhalte neben der Notkompetenz weitere Kontroll- und Transparenzmechanismen, wie die Weiterentwicklung des Wiener Public-Corporate-Governance-Kodex. Die Rolle der Stadt als Eigentümerin soll zudem klarer gefasst werden, ergänzte Gara. (APA, 25.4.2023)