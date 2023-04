Die Ursachen finanzieller Nachteile von Frauen sind klar: Kinderbetreuung und/oder Pflegearbeiten zwingen viele Frauen in die Teilzeitarbeit. Bleibt kein Geld übrig, kann weder gespart noch veranlagt werden. Hinzu kommt, dass Frauen in Umfragen immer noch oft sagen, dass sie sich mit dem Thema Geld und Geldanlage aus Mangel an Wissen nicht gerne beschäftigen. Es folgt damit, was folgen muss: prekäre Situationen und Altersarmut. Aufgrund der aktuellen Teuerungswelle kommen Frauen in Teilzeit und Alleinerzieherinnen noch deutlicher unter Druck.

Im Wahlkampf ist Frauenpolitik gerne Thema. Nur folgen dann keine Taten. Foto: Imago Images/Ralph Peters

Einige Lösungen liegen aber auch auf dem Tisch. Und das schon sehr lange. Warum werden für Kinderkarenzzeiten die Pensionsansprüche im Hintergrund nicht in voller Höhe weiterberechnet? Das würde im Alter für einen Ausgleich sorgen. Warum wird die Pflege innerhalb der Familie noch immer nicht anerkannt? Dieses Thema wird ob des Mangels an Pflegepersonal wohl noch größer werden. Wo sind die Kindergärten auf dem Land, die bis zum Nachmittag offen haben? Und wo die dafür nötigen Pädagoginnen und Pädagogen?

Versprochen wird all dies gerne von der Politik. Vor allem in Zeiten des Wahlkampfs. Dieser hat ohnedies bereits begonnen. Noch prägen ihn mehr parteiinterne Querelen. Aber die Wahlversprechen werden kommen. Und vielleicht bleibt es dann einmal nicht bei leeren Worten. (Bettina Pfluger, 25.4.2023)