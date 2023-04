In dieser Galerie: 4 Bilder Wird zum Werbestar gegen Fremdenfeindlichkeit mit der Kampagne "Ein Sachse": Malick Bauer als Samuel Meffire Sam mit seiner zweiten große Liebe Yvonne (Svenja Jung)- Foto: Disney+ Antje (Luise von Finckh) Sams Freundin und die Mutter seines Sohnes versteht nicht, warum er zur Volkspolizei will. Foto: Disney+ Sam auf der Suche nach seinen Wurzeln und der Ursache für den Tod seines Vaters, hier mit seiner Mutter Regine (Carina Wiese). Foto: Disney+

"Nur wer den Schrei der Frau in der Stunde der Geburt gehört hat, versteht den wahren Sinn des Lebens": Dieser Satz während einer Zufallsbegegnung wird Sams Leben verändern. Er wird gerade Vater, seine Freundin ist auf dem Weg ins Krankenhaus, er will bei der Geburt dabei sein. Im Krankenwagen darf er nicht mit, ein zufällig vorbeikommendes Polizeiauto wird auf ihn aufmerksam. Und so lernt er den hochrangigen DDR-Polizisten Major Schreier (Thorsten Merten) kennen.

Mit "Sam – Ein Sachse", sieben Folgen sind ab Mittwoch abrufbar, hat Disney+ die Lebensgeschichte von Samuel "Sam" Njankouo Meffire verfilmt, der in der DDR 1989 der Volkspolizei beitrat, nach der Wende in Sachsen zum Werbestar gegen Fremdenfeindlichkeit wurde und später kriminell wurde und im Gefängnis landete. Meffire hat sein Leben in "Ich, ein Sachse. Mein deutsch-deutsches Leben" aufgeschrieben, die Serie basiert auf dieser Biografie, die im März 2023 erschienen ist. Auch wenn Regisseur Soleen Yusef und Sarah Blaßkiewitz zu Beginn jeder Folge betonen, dass sie nicht den Anspruch erheben, die Geschehnisse "in jeder Hinsicht authentisch wiederzugeben".

Rassismus und Ungerechtigkeiten

Sam – gespielt vom Newcomer Malick Bauer – ist geboren und aufgewachsen in der DDR, täglich wird er mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit konfrontiert. Sogar von den Fans der eigenen Fußballmannschaft wird er ausgebuht, "Ausländer raus"-Rufe stehen auf der Tagesordnung, Neonazis machen ihm sein Leben schwer. Doch er ist keiner, der klein beigibt, keiner, der sich verstecken will. Er heuert bei einer Eliteeinheit der Volkspolizei an, will so gegen Ungerechtigkeiten ankämpfen. Auch wenn das in seinem privaten Umfeld – vor allem bei seiner Freundin, der Mutter seines Sohnes Antje (Luise von Finckh)– auf Unverständnis stößt. Sie kämpft gegen autoritäre Strukturen, ist im Widerstand aktiv und setzt sich für mehr Demokratie ein, "du willst einer Staatsmacht dienen, die uns verhaften?", fragt sie einmal.

Sam als Werbetestimonial

Dann, kurz nach der Wende, braucht der damalige sächsische Innenminister Heinz Eggert (Martin Brambach) ein Testimonial für Diversität und gegen Rassismus. Massenarbeitslosigkeit, fehlende Perspektiven und der Verlust von Strukturen führen zu Wut. Und diese Wut entlädt sich auch gegenüber Schwächeren, nach dem Angriff auf ein Flüchtlingswohnheim in Hoyerswerda im Jahr 1991 muss die Politik liefern und den rechten Terror bekämpfen.

Samuel ist zur Stelle, als erster afrodeutscher Polizist posiert auf Werbekampagnen mit der Botschaft "Ein Sachse". Er wird herumgereicht, wird Aushängeschild für einen Politapparat, den er immer öfter kritisiert. Zu wenig radikal und zu langsam seien dessen Maßnahmen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Das System von innen zu verändern sieht er als gescheitert an. Er quittiert seinen Job bei der Polizei, gründet gemeinsam mit anderen ein Security-Unternehmen. Er will zur Stelle sein, wenn Schwächere Hilfe brauchen, "wir brauchen unser eigenes System", sagt er.

Widersprüche und Zerrissenheit

Sam tut sich schwer mit seinen inneren Widersprüche, er will Gutes tun und lässt sich doch mit den nicht ganz so Guten ein. Malick Bauer schafft es, Sam und dessen innere Zerrissenheit für die Zuschauerinnen und Zuschauer greifbar zu machen. Sam ist Sympathieträger, aber auch einer, von dem man nie genau weiß, wohin ihn sein oft radikaler Kampf führt. Er ist auch auf der Suche nach seinen Wurzeln, seiner Identität. Und das in einem Land, das nach der Wende geprägt ist von Unsicherheit und unklaren Strukturen, einem Land, dessen Bewohnerinnen und Bewohner nach Halt und Perspektiven suchen.

Sam lässt sich mit dem dubiosen Clanchef Schäfer (Michael Klammer) ein, dessen Geld soll helfen, das eigene Unternehmen voranzutreiben. Doch der verlangt freilich Gegenleistungen. Aus Sam – dem einstigen Liebkind der Dresdner Politszene – wird ein Krimineller und Staatsfeind, der wegen Mordverdachts in den Kongo flüchtet.



"Sam – Ein Sachse" ist Disneys erste deutsche Originalproduktion, Showrunner und Produzent ist Jörg Winger ("Deutschland 83"), am Drehbuch mitgearbeitet hat der Steirer Tyron Ricketts, er spielt auch die Rolle von Sams Mentor und Freund Alex.

1996 wird Samuel Meffire in Dresden wegen Raubes, schwerer Körperverletzung und Nötigung zu neun Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Heute lebt er mit seiner Frau und seinen Töchtern in Bonn und arbeitet dort als Sozialarbeiter. (Astrid Ebenführer, 26.4.2023)