Der kommunistische Kandidat Lukas Pflanzer fordert eine ÖH, die niemand als Sprungbrett in die Parteipolitik nutzt. Um die Unis zu finanzieren, will er Krisengewinner enteignen

Die Kommunistische Partei erlebt in Zeiten der Teuerung scheinbar einen Aufschwung – zuletzt bei der Wahl in Salzburg. Deshalb kommt es nicht von ungefähr, dass sich die beiden kommunistischen Fraktionen bei der Wahl zur Österreichischen Hochschüler_innenschaft in der Nähe der Salzburger KPÖ zu positionieren versuchen. Traditionell steht der Kommunistische Studierendenverband – Kommunistische Jugend (KSV-KJÖ) der steirischen KPÖ nahe und kritisch der Bundespartei gegenüber. Die andere kommunistische Liste, der KSV-Lili, versteht sich hingegen als Studierendenorganisation der Bundes-KPÖ.

Der kommunistische Shootingstar aus Salzburg, Kay-Michael Dankl, versucht sich aus der alten Fehde zwischen den beiden kommunistischen Listen herauszuhalten. Auf STANDARD-Anfrage gibt er keine bundesweite Wahlempfehlung ab. An der Uni Salzburg tritt auf Ebene der Hochschulvertretung nur eine Liste namens KSV-KPÖ an, diese wird laut Dankl von der KPÖ plus mit einigen Plakatständern unterstützt. Bundesweit könne man derzeit aber ohnehin keine Hilfe beitragen.

Derzeit sitzen beide kommunistischen Listen mit jeweils einem Mandat im Studierendenparlament. Der KSV-KJÖ hat bei der letzten Wahl 3,7 Prozent erreicht und damit 1,8 Prozentpunkte weniger als die kommunistische Konkurrenz. Spitzenkandidat für die diesjährige Wahl ist der 21-jährige Chemiestudent Lukas Pflanzer. Heute wird er ab 18 Uhr mit den acht weiteren Spitzenkandidaten und -kandidatinnen in einer Elefantenrunde auf FM4 diskutieren, moderiert von Armin Wolf.



STANDARD: Die steirische KPÖ unterstützt den KSV-KJÖ. Wie beurteilen Sie die kommunistische Regierungsarbeit in Graz – auch hochschulpolitisch?

Pflanzer: Die KPÖ Graz unterstützt uns in unserem Kampf für ein gerechtes Studium. So hat sie beispielsweise unsere Forderung nach einer Ausweitung der Wohnunterstützung in den Landtag getragen. Darüber hinaus führt sie mit uns seit geraumer Zeit Sozialberatungen an den Hochschulen durch, was viele Studierende in Anspruch genommen haben. Die KPÖ Graz ist im Gegensatz zur SPÖ beim Wohnen gegen die Teuerung tätig geworden und hat die Gemeindebau-Mieterhöhung auf zwei Prozent gedeckelt. Das finden wir unterstützenswert.

STANDARD: Wie nahe stehen Sie der "Mutterpartei"?

Pflanzer: Wir pflegen seit vielen Jahren ein enges Verhältnis. Im Vorjahr haben wir auch zunehmend mit der KPÖ in anderen Bundesländern zusammengearbeitet – was auch unser Verhältnis zur KPÖ im Bund gestärkt hat. So haben wir die KPÖ Salzburg bei der Landtagswahl unterstützt, und sie unterstützt uns im ÖH-Wahlkampf. Zum Beispiel ist unser Spitzenkandidat an der Uni Salzburg auch Mitglied der Salzburger KPÖ.

STANDARD: Wie hoch ist das Wahlkampfbudget, und wer finanziert es?

Pflanzer: Budgetiert haben wir 13.000 Euro. Dieses Geld beziehen wir von Kleinspenden, Mitgliedsbeiträgen und der Unterstützung der KPÖ Steiermark.

STANDARD: Seit mehreren Jahren stehen zwei kommunistische Fraktionen zur Wahl. Wie unterscheidet sich der KSV-KJÖ vom KSV-Lili?

Pflanzer: Es gibt natürlich punktuelle Überschneidungen mit allen linken Fraktionen. Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir die ÖH nicht als etwas verkaufen, was sie nicht ist. Momentan stellt sie Forderungen wie einen Wunschzettel ans Christkind und wird für Klientelpolitik oder als Karrieresprungbrett missbraucht. Wenige Studierende können sich mit dieser ÖH identifizieren. Das wollen wir ändern, und das unterscheidet uns auch vom KSV-Lili, der eine linke ÖH als Selbstzweck sieht. Wir haben gesehen, dass aber auch eine linke ÖH nie Verschlechterungen verhindern konnte– wie zum Beispiel die Novelle der Mindeststudienleistungen oder schlechtere Bedingungen für den akademischen Mittelbau, dessen Mitglieder oft noch studieren. Das macht unseren Ansatz einer Studierendenbewegung so zentral.

STANDARD: Wie stellen Sie sich diese Bewegung vor?

Pflanzer: Die ÖH darf sich nicht nur als Stellvertreterin der Studierenden wahrnehmen, wie es einige Fraktionen, die eine Nähe zu Parlamentsparteien haben, tun. Sondern sie muss gemeinsam mit ihnen etwas erkämpfen, sie mehr einbinden. Das ist eine langjährige Forderung von uns.

Lukas Pflanzer geht für den KSV-KJÖ bei der diesjährigen ÖH-Wahl ins Rennen. Der 21-Jährige studiert Chemie. Foto: KSV-KJÖ

STANDARD: Was sind Ihre wichtigsten Forderungen für die Unis?

Pflanzer: Es braucht unbedingt eine Ausfinanzierung der Unis durch die Enteignung der Krisengewinner, etwa Energiekonzerne. Damit sollen der Betreuungsschlüssel verbessert, Studienplätze erweitert und zusätzliche Räumlichkeiten geschaffen werden. Um das zu erreichen, sollten wir uns auch mit Mieter:innen-Organisationen und Gewerkschaften zusammentun. Darüber hinaus braucht es dringend die Anpassung der Mindeststudienzeit an die Durchschnittsstudienzeit. Studierende stehen unter enormem psychischem und finanziellem Druck – die Mindeststudienzeit ist illusionär.

STANDARD: Und was benötigt es an den Fachhochschulen?

Pflanzer: Wir sehen, dass FH-Studierende in besonderer Weise von Ausbeutung betroffen sind. Sie müssen unbezahlte oder sehr schlecht bezahlte Praktika absolvieren. Damit muss Schluss sein, und dafür kämpfen wir! Darüber hinaus ist der Studienbeitrag eine zusätzliche Schikane, die gerade arbeitende Studierende belastet. Dieser gehört abgeschafft.

STANDARD: Sie fordern, dass Studiengebühren für alle ausgesetzt werden sollen – reicht das als Sofortmaßnahme gegen die Teuerung?

Pflanzer: Nein. Schon vor der Teuerung haben wir das gefordert, um die Studierenden zu entlasten. Nun ist die Forderung noch wichtiger geworden. Aber das reicht natürlich nicht. Eine Kernforderung von uns ist deshalb auch eine Deckelung der Mieten.

STANDARD: Mit wem wollen Sie (k)eine Koalition eingehen?

Pflanzer: Für uns ist klar, dass wir mit studierendenfeindlichen Fraktionen keine Koalition eingehen werden. Darunter fallen AG, Junos und der rassistische RFS. Für andere Fraktionen sind wir grundsätzlich offen. Wir sehen den Sinn einer ÖH nicht in Postenschacherei, parteipolitischem Hickhack oder Betteln bei der Regierung, sondern in der Unterstützung einer schlagkräftigen Studierendenbewegung.

STANDARD: Sie haben das Karrieresprungbrett mehrmals kritisiert. Nun hat auch Ihre Fraktion eine Nähe zur KPÖ Graz ...

Pflanzer: Es ist noch nicht so lange her, dass die KPÖ überhaupt in einer Regierungsbeteiligung ist. Insofern war das nie ein Grund für die Studierenden, sich bei uns zu engagieren, sondern sie tun das aus ideologischer Überzeugung. (Selina Thaler, 27.4.2023)