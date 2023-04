Ein 21-Jähriger schwebte nach dem Angriff im Duisburger Fitnessstudio noch in Lebensgefahr. Foto: APA/dpa/Christoph Reichwein

Düsseldorf – Eine Woche nach der Messerattacke in einem Fitnessstudio in Duisburg haben die Ermittler Hinweise auf ein islamistisches Motiv des 26-jährigen Tatverdächtigen. Das habe eine Auswertung des Mobiltelefons des syrischen Staatsangehörigen ergeben, teilte die Generalstaatsanwalt in Düsseldorf am Dienstag mit, die in dem Fall auch die weiteren Ermittlungen übernahm. Der Mann habe vier Menschen schwer verletzt und sitzt wegen Verdachts auf Mordversuch in Untersuchungshaft. Der Tatvorwurf lautet auf versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung.

Der syrische Staatsangehörige soll am Dienstagabend vergangener Woche in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt um sich gestochen und vier Männer im Alter von 21, 24 und 32 Jahren laut Polizei mit einer Hieb- und Stichwaffe schwer verletzt haben. Der 21-Jährige schwebte am Montag noch in Lebensgefahr. Die Ermittler hatten zunächst von einem gezielten Angriff gesprochen.

Nach der Tat war die Identität des Täters tagelang unbekannt. Erst nachdem die Polizei am Freitag Fotos von Überwachungskameras veröffentlichte, die den Tatverdächtigen zeigten, rückte der 26-Jährige in den Fokus der Ermittler. Zeugen erkannten den Mann wieder und meldeten sich bei den Beamten. Die Zeugen stammten offenbar aus der Nachbarschaft des Tatverdächtigen. Dessen Wohnung befindet sich demnach in der Nähe des Fitnessstudios.



Zwei Messer sichergestellt



Spezialeinheiten der Polizei hatten den Tatverdächtigen in der Nacht zum Sonntag nach Hinweisen von zwei Bekannten des Mannes in seiner Duisburger Wohnung in der Nähe des Tatorts festgenommen. Dabei wurden zwei Messer sichergestellt, die nach Einschätzung der Ermittler als Tatwaffe infrage kommen. Eines der Messer – die mögliche Tatwaffe – hat laut der Staatsanwaltschaft eine 20 Zentimeter lange Klinge. Die Messer würden auf DNA-Spuren von Opfern untersucht. Das dauere aber noch.

Der Tatverdächtige soll nach Angaben der Ermittler psychiatrisch begutachtet werden. Behördenangaben zufolge hatte der Mann im April 2016 einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Im Jahr 2018 sei er in zwei Fällen wegen geringfügiger Vermögensdelikte aufgefallen. Beide Verfahren seien eingestellt worden. Die Spurensicherung in der Wohnung des Tatverdächtigen wurde laut Polizei am Montag fortgesetzt. (APA, red, 25.4.2023)