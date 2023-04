"Shu Shu Shu, Sha Sha Sha – Hallo Universum, ja was ham wir denn da?" Voller Inbrunst trällern die Comedians Anke Engelke und Bastian Pastewka in ihren grellen, schrägen 70er-Jahre-Outfits diesen Schlagersong aus ihrem frei erfundenen Album "Gefühle sind kein Fleischersatz". Dieses Lied war eindeutig der Höhepunkt der Serie "LOL: Last One Laughing" (auf Deutsch: Wer zuletzt lacht, lacht am besten) auf Amazon Prime.

Die Idee der Sendung ist denkbar einfach. Zehn deutsche Entertainer sind für sechs Stunden zusammen in einem Raum. Die einzige Regel lautet: Keiner darf schmunzeln oder lachen. Wer zweimal dabei erwischt wird, fliegt raus. Die Kandidatinnen und Kandidaten tun natürlich ihr Möglichstes, um die anderen zum Lachen zu bringen. Es wird gebellt, getrötet und gekreischt. Von dadaistischen Einlagen über Slapstick-Stunts bis zu Parodien ist alles dabei. "Auf so einen Scheiß muss man erst mal kommen", kommentiert der Kandidat und Schauspieler Moritz Bleibtreu das Geschehen.

STREAM WARS

Zwischendrin gibt es Vorführung von Externen wie Anke Engelke und Bastian Pastewka. Ihre Songs als Schlagerduo sind herausragend und gehen hoffentlich in die Fernsehgeschichte ein.

Eines sollte man allerdings nicht tun: versuchen, nicht zu lachen, um mit den Kandidatinnen mitzufühlen. Denn dann wirkt alles nur noch schräg und seltsam. Ergötzen kann man sich stattdessen an den Grimassen der Entertainer bei dem Versuch, nicht zu lachen. Am lustigsten zu beobachten ist der Moderator Elton. Er leidet sichtbar dabei, sich die Lacher zu verkneifen. Also, dringende Empfehlung: Kiefermuskeln lockern und Fernseher an! (Natascha Ickert, 26.4.2023)